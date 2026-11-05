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Bei Video-Dreh

Syrische Hochzeit eskalierte mit Fäusten und Messer

Online Redaktion
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Brautpaar tanzt in festlich geschmücktem Saal mit Nebel und Feuerwerksfontänen.
© Instagram: Aufnahmen einer früheren Hochzeit in der Event- und Hochzeitslocation in Lieising.
Filmaufnahmen für eine syrische Hochzeit bzw. eine Hochzeits-Doku mit bis zu 90 Gästen endeten in Wien mit einer Schlägerei unter mehreren jungen Männern. Auch ein Messer war im Spiel.
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Wien. Dienstagnachmittag ging es in und vor einer beliebten Event- und Hochzeitslocation in der Perfektastraße in Liesing rund: Unklar ist, ob es eine echte Vermählung im großen goldenen Rahmen oder, wie einige Befragte meinten, nur eine Dokumentation handelte - an der Örtlichkeit sind Hochzeitsvideos einer privaten Produktionsfirma der Renner, die normalerweise friedlich und feierlich verlaufen.

Diesmal war es bei Filmaufnahmen aber zwischen mehreren Personen (allesamt Syrer) zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen, die sich in weiterer Folge ins Freie auf einen Parkplatz verlagerte. Dort kam es schließlich zu Handgreiflichkeiten. Auslöser: eine laut Polizei "bisher unbekannte Äußerung gegenüber einer weiblichen Person".

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Ein 18-Jähriger habe sich in die Auseinandersetzung eingemischt, um diese zu schlichten. In weiterer Folge wurden dessen Bruder sowie ein Freund auf den Streit aufmerksam und versuchten ebenfalls angeblich, Frieden zu stiften. Dabei wurde der Bruder (16) durch einen Faustschlag im Gesichtsbereich verletzt.

Nachdem sich die Situation zunächst kurzzeitig beruhigte, kam ein Beschuldigter plötzlich mit einem Messer zurück und drohte und fuchtelte wild damit herum. Schließlich gelang es einem Zeugen, dem jungen Mann die Waffe abzunehmen. Die bereits verständigten Polizeibeamten konnten den Beschuldigten, einen 19-jährigen Syrer, festnehmen. Gegen ihn wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

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