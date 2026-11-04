Schneewalze: Mitte November brutaler Temperatursturz

In Österreich deutet sich womöglich schon in der kommenden Woche ein spürbarer Wintereinbruch an. Sogar im Hügel- und Flachland könnte sich mancherorts der erste Schnee zeigen.

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Während die Wetterlage in dieser Woche noch recht stabil und überwiegend von Sonnenschein geprägt bleibt, bringt die nächste Woche deutlich mehr Dynamik ins Geschehen.

ORF-Experte Sigi Fink berichtet auf Facebook von kommenden Fronten und einem Kaltluftausbruch. Allerdings sind die Prognosen derzeit noch sehr unsicher. Dadurch sind Schneefälle im Flachland ebenso denkbar wie kräftigere Regenfälle. Selbst für Wien besteht die Möglichkeit, dass es erstmals weiß wird.

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Dynamische Wetterlage ab kommender Woche

Auch im weiteren Verlauf bleibt die Entwicklung spannend. Das europäische Wettermodell berechnet rund um den 15. November einen spürbaren Temperatursturz. Für den 18. November deutet dieses Modell sogar ersten Schneefall für Wien an.

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Mögliche Schneefälle auch Mitte November

Wie der Expertenbericht betont, weisen die Vorhersagen für diesen Zeitraum allerdings weiterhin Unsicherheiten auf.