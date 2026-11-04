Kälte-Keule
Schneewalze: Mitte November brutaler Temperatursturz
Während die Wetterlage in dieser Woche noch recht stabil und überwiegend von Sonnenschein geprägt bleibt, bringt die nächste Woche deutlich mehr Dynamik ins Geschehen.
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ORF-Experte Sigi Fink berichtet auf Facebook von kommenden Fronten und einem Kaltluftausbruch. Allerdings sind die Prognosen derzeit noch sehr unsicher. Dadurch sind Schneefälle im Flachland ebenso denkbar wie kräftigere Regenfälle. Selbst für Wien besteht die Möglichkeit, dass es erstmals weiß wird.
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Dynamische Wetterlage ab kommender Woche
Auch im weiteren Verlauf bleibt die Entwicklung spannend. Das europäische Wettermodell berechnet rund um den 15. November einen spürbaren Temperatursturz. Für den 18. November deutet dieses Modell sogar ersten Schneefall für Wien an.
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Mögliche Schneefälle auch Mitte November
Wie der Expertenbericht betont, weisen die Vorhersagen für diesen Zeitraum allerdings weiterhin Unsicherheiten auf.
- Mölltaler Gletscher (Kärnten): 5. November
- KitzSki, Kitzbühel & Kirchberg (Tirol): 6. November bis 4. April
- Sölden - Winterkigebiet (Tirol): 12. November bis Anfang Mai
- Gurgl (Tirol): 19. November bis 18. April
- Axamer Lizum (Tirol): 20. November bis 11. April
- Obertauern (Salzburg): 20. November bis 2. Mai
- Stubaital (Tirol): 21. November
- Silvretta Arena Ischgl/Samaun (Tirol): 26. November bis 2. Mai
- Silvretta Montafon (Vorarlberg): 27. November bis 11. April
- Kühtai (Tirol): 27. November bis 11. April
- Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel und Gasteinertal (Salzburg): 27. November bis 4. April
- Zauchensee (Salzburg): 27. November bis 11. April
- Saalbach Hinterglemm Leogang (Salzburg): 27. November
- Gaaler Lifte (Steiermark): 28. November
- Gerlitzen (Kärnten): 28. November
- Snow Space (Salzburg): 28. November bis Anfang April
- Hinterstoder (Oberösterreich): 28. November
- Turracher Höhe (Kärnten): 28. November bis 18. April
- Schladming - Planai (Steiermark): 28. November
- Gaaler Lifte (Steiermark): 28. November
- Hauser Kaibling - Schladming (Steiermark): 28. Novemberg
- Ski Arlberg (Vorarlberg/Tirol): 2. Dezember bis 18. April
- Serfaus-Fiss-Ladis (Tirol): 4. Dezember bis 4. April
- Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau (Tirol): 4. Dezember bis 4. April
- Zillertal Arena (Tirol): 4. Dezember bis 11. April
- Kreischberg (Steiermark): 4. Dezember
- Mayrhofen (Tirol): 4. Dezember bis 11. April
- St. Johann in Tirol (Tirol): 4. Dezember bis 29. März
- Dachstein West (Oberösterreich): 4. Dezember bis 29. März
- Bad Kleinkirchheim (Kärnten): 4. Dezember
- Damüls (Vorarlberg): 4. Dezember bis 4. April
- Katschberg (Kärnten): 4. Dezember bis 28. März
- Galltür (Tirol): 4. Dezember bis 11. April
- Nassfeld (Kärnten): 4. Dezember bis 4. April
- Schladming-Dachstein (Steiermark): 4. Dezember bis 4. April
- Annaberg (Niederösterreich): 5. Dezember
- Stuhleck - Semmering (Steiermark): 5. Dezember
- Lackenhof-Ötscher (Niederösterreich): 5. Dezember
- Zauberberg Semmering (Niederösterreich): 5. Dezember
- Filzmoos (Salzburg): 5. Dezember bis 28. März
- Klippitztörl (Kärnten): 5. Dezember
- Kasberg (Oberösterreich): 5. Dezember
- Steinplatte (Tirol): 5. Dezember bis 29. März
- Wurzeralm (Oberösterreich): 5. Dezember
- Hochkar (Niederösterreich): 5. Dezember
- SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental (Tirol): 5. Dezember bis 29. März
- Großglockner Resorts Kals-Matrei (Tirol): 5. Dezember bis 29. März
- Hochkönig (Salzburg): 5. Dezember bis Anfang April
- Hochzillertal - Hochfügen (Tirol): 5. Dezember bis 11. April
- Wildkogel - Arena (Salzburg): 5. Dezember bis 4. April
- Sportgastein (Salzburg): 11. Dezember bis 2. Mai
- See (Tirol): 11. Dezember bis 4. April
- Kappl (Tirol): 11. Dezember bis 4. April
- Bad Gastein (Salzburg): 11. Dezember
- Arralifte Harmanschlag (Niederösterreich): 12. Dezember
- Tauplitz (Steiermark): 12. Dezember
- Innsbruck Igls - Patscherkofel (Tirol): 12. Dezember
- Jauerling (Niederösterreich): 12. Dezember
- Mönichkirchen - Mariensee (Niederösterreich): 12. Dezember
- Feuerkogel (Oberösterreich): 12. Dezember
- Radstadt - Altenmarkt (Salzburg): 18. Dezember bis 28. März
- Almenwelt Lofer (Salzburg): 18. Dezember bis 29. März
- Unterberg - Pernitz (Niederösterreich): 19. Dezember
- Hochkar (Niederösterreich): Niederösterreich: 19. Dezember
- Dachstein Krippenstein (Oberösterreich): 19. Dezember
- Reiteralm (Steiermark): 21. Dezember
- Forsteralm (Niederösterreich): 25. Dezember
- Gemeindealpe Mitterbach (Niederösterreich): 5. Dezember
- Oberstdorf Kleinwalsertal (Vorarlberg): Anfang Dezember bis Ende April/Anfang Mai
- Zell am See - Kaprun (Salzburg): Anfang Dezember bis 4. April
- Achensee (Tirol): Mitte Dezember bis Ende März
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