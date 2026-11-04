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Randale-Anfall

Frau (33) warf Ziegelsteine vom Dach

Online Redaktion
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Schmale Straße mit parkenden Autos und mehrstöckigen Wohngebäuden in der Goldegggasse.
© Goldegggasse
Einen Tobsuchtsanfall hatte eine 33-jährige Wienerin: Zuerst pfefferte sie einen Feuerlöscher durchs Stiegenhaus, dann randalierte sie am Dach.
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Wien. Dienstagmittag riefen mehrere Hausbewohner eines Mehrparteienhauses in der Goldegggasse im 4. Bezirk bei der Polizei an, dass eine Frau im Stiegenhaus mit Gegenständen um sich geworfen und bereits einiges beschädigt haben soll. Die Frau sei daraufhin aufs Dach geflüchtet, von wo sie jetzt  Gegenstände in den Innenhof werfen würde.

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Vor Ort eingetroffen, konnten die Beamten tatsächlich deutlich Spuren der Randale an den Wänden sowie zwei demolierte Feuerlöscher im Stiegenhaus wahrnehmen.

Im weiteren Verlauf der Amtshandlung wurden Beamte der Sondereinheit Wega hinzugezogen, da die Frau anfing, mehrere Ziegelsteine vom Dach aus hinunter zu werfen - noch in den Hof, doch es bestand Gefahr, dass sie sich auch straßenseitig austoben könnte.

Durch die besonders geschulten Beamten der Sondereinheit wurde die 33-Jährige zur Aufgabe überredet und schlussendlich sicher vom Dach ins Stiegenhaus gebracht. In weiterer Folge wurde sie durch den Rettungsdienst in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Zum Vorfall selbst machte die Frau - die wegen Sachbeschädigung angezeigt wurde - keine Angaben.

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