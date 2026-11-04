50 Zentimeter Neuschnee: Räumungsdienst in Alarmbereitschaft

Auch in den kommenden Tagen wird in Teilen des Landes wieder jede Menge Neuschnee erwartet. Die Räumungsfahrdienste sind bereits in Alarmbereitschaft.

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Mit dem Monatsanfang hat sich auch der Winter in Österreich ausgebreitet. Während am Freitag die ersten Skigebiete ihre Lifte in Betrieb nehmen, sind bereits viele Orte mit einem weißen Teppich bedeckt. Doch das war erst der Anfang.

Auch morgen ist vor allem an der Grenze zwischen Salzburg, Tirol und Osttirol mit über 50 Zentimeter Neuschnee zu rechnen. Bis Mittwoch könnte sich Frau Holle sogar schon im Südwesten und Westen Niederösterreichs breit machen.

Bis zu 50 Zentimeter Neuschnee in den Alpen. © kachelmannwetter

Schnee-Alarm im Osten

Während das Flachland im Osten bisher verschont blieb, könnte sich das allerdings auch schon bald ändern. Im Laufe des Tages sinkt die Schneefallgrenze weiter. Südlich und nördlich von Niederösterreich könnte der Boden auch angezuckert bleiben.

Schnee Donnerstag © bergfex

Bis nach Wien kommt die Winter-Walze zwar noch nicht, die ersten Wettermodelle sagen allerdings noch im November den ersten Schnee in der Hauptstadt ebenfalls noch in diesem Monat voraus. Ein historisch früher Wintereinbruch blieb allerdings aus. 2003 und 2012 wurde bereits im Oktober der erste Schneefall vermeldet.

Räumungsdienst alarmiert

Trotz allem sind die Räumungsdienste im ganzen Land bereits in Alarmbereitschaft. Die Teams der ASFINAG stehen sogar schon seit 26. Oktober bereit, im Fall von überraschenden Wintereinbrüchen die Straßen wieder befahrbar zu machen.

Die Räumfahrzeuge stehen schon bereit. © APA/HELMUT FOHRINGER

Seit 1. November ist der Winterdienst der ASE Facility Services alarmiert. Von 6 bis 22 Uhr ist man hier in voller Bereitschaft. Diese gilt traditionell bis zum 15. April des kommenden Jahres. Derzeit ist man vor allem im Osten zwar noch entspannt, das könnte sich allerdings schon ganz bald ändern.