Massive Verspätung
Wut-Pendler geht auf ÖBB los: "Glaubt kein Mensch!"
"Neue Woche, neuer Stress, neue Verspätungen", schimpft der Leser und berichtet von über 55 Minuten "Bonus"-Wartezeit auf ÖBB-Züge.
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"Warum schreiten unsere Politiker nicht viel massiver ein? Das Land Niederösterreich zahlt ja hohe Summen an die ÖBB, warum werden diese nicht pönalisiert?", stellt brennende Fragen an die Politiker.
"Sind Dauerverspätungen nicht wirtschafts- und gesundheitsschädigend?", sein Appell: "Bitte lassen Sie sich nicht mit den üblichen Ausreden abspeisen. Im Sommer war’s die Hitze, im Winter ist es, eh klar, dann 1 Millimeter Schnee. Gilt nicht, glaubt eh kein Mensch mehr!"
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