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Winter-Knall

Wetter-Modell verrät, wann der erste Schnee in Wien fällt

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Verschneite Straße in Wien mit parkenden Autos und leichtem Schneefall.
© Anadolu via Getty Images
Österreich steht ein markanter Wintereinbruch bevor.
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Mehrere Wettermodelle rechnen mit einem heftigen Wintereinbruch mit knackigen Minusgraden und kräftigen Schneefällen. Besonders spannend ist dabei die Entwicklung für den Osten des Landes: Sollte sich eine kalte Ostströmung durchsetzen, könnte auch in Wien Schnee fallen.

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Ab dem 10. November zeichnet sich in mehreren Wettermodellen eine Abkühlung ab. Verantwortlich dafür könnte eine sogenannte Ostlage sein. Dabei strömt kalte kontinentale Luft aus Nordosteuropa nach Mitteleuropa. Die Temperaturen würden dadurch spürbar sinken, gleichzeitig könnte die Schneefallgrenze deutlich zurückgehen.

Verschneite Straßen und Straßenbahnhaltestellen in Wien mit wenigen wartenden Personen.
© Anadolu via Getty Images

Erster Schnee in Wien

Das europäische Wetter-Modell prognostiziert für den 18. November ersten Schnee in Wien. Große Schneemengen sind dabei aber nicht zu erwarten.

Schneekarte mit farbigen Bereichen für unterschiedliche Schneemengen in Österreich und Nachbarregionen.
Teile Wiens könnten am 18. November angezuckert werden. © ECMWF/Tauernwetter

Ob die Kaltluft tatsächlich bis in den Osten Österreichs gelangt und ob es in der Bundeshauptstadt für Schneefall reicht, bleibt abzuwarten. Entscheidend wären neben der Temperatur auch die Niederschlagsmengen und die genaue Zugbahn der Wetterfront.

Prognosen noch unsicher

Sollte sich zuvor eine Schneedecke bilden, könnte die anschließende Auskühlung zusätzlich verstärkt werden. Vor allem bei klarem Himmel wären dann besonders frostige Nächte möglich.

Allerdings liegen die möglichen Wetterereignisse noch rund zwei Wochen entfernt. Die Modelle können sich bis dahin erheblich verändern. Während einige Wettermodelle einen kräftigen Wintereinbruch andeutet, rechnen andere Berechnungen teilweise mit deutlich milderen Temperaturen. Ob Wien tatsächlich den ersten winterlichen Gruß bekommt, wird sich erst in den kommenden Tagen zeigen.

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