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An der Enns

Vogelgrippe: Toter Schwan positiv

Rudolf Preyer
von
Da war er noch lebendig.
© ORF
Alarm an der Enns: In St. Pantaleon-Erla (Bezirk Amstetten) ist ein toter Schwan positiv auf Vogelgrippe getestet worden. Ein zweiter verendeter Schwan aus dem Ennskanal steht unter Verdacht. Für Menschen besteht derzeit keine Gefahr.
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Die AGES prüft den Verdachtsfall, das Land steht im Austausch mit dem Gesundheitsministerium. Landesveterinärdirektorin Christina Riedl erklärt, dass Vogelgrippe bei toten Wildvögeln in dieser Jahreszeit "normal" ist. Sie rechnet daher mit weiteren Funden. In zwei Wochen tagt die Task-Force zur Vogelgrippe.

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Wer einen toten Wildvogel findet, greift ihn nicht ungeschützt an und meldet den Fund der Bezirkshauptmannschaft, denn die Vogelgrippe ist meldepflichtig.

Geflügelhalter hat die Landwirtschaftskammer bereits informiert. Sie achten jetzt verstärkt auf Biosicherheit, also Hygiene und Schutzkleidung, damit der Erreger nicht in den Stall gelangt.

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