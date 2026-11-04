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Wintereinbruch

Schnee bis ins Flachland: ORF-Experte lässt aufhorchen

Online Redaktion
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Blick auf schneebedeckte Dächer und Peterskirche in Wien im Winter.
© Getty Images
Sogar Wien könnte schon weiß werden.
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Österreich steht womöglich schon kommende Woche ein heftiger Wintereinbruch bevor. Wie ORF-Experte Sigi Fink auf Facebook berichtet, ist sogar erster Schnee im Hügel- und Flachland möglich.

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Während das Wetter in dieser Woche noch stabil und vorwiegend sonnig ist, kommt kommende Woche Bewegung rein. "In der nächsten Woche wird’s deutlich dynamischer – mit Fronten und Kaltluftausbruch", so Fink. Die Prognosen seien dabei aber noch sehr unsicher, so ist erster Schneefall im Flachland ebenso möglich wie größere Regenfälle.

Auch in der Woche danach könnte es einen Wintereinbruch geben. Das europäische Wettermodell prognostiziert rund um den 15. November einen Temperatursturz und für den 18. dann sogar ersten Schneefall in Wien. Aber auch hier sind die  Prognosen noch unsicher.

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