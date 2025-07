Nächster "Ausländer raus!"-Skandal in Graz

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Verhetzung.

In Graz kam es erneut zu einem rassistischen Vorfall: Am vergangenen Freitag sollen mehrere Personen im Cabriobus der Holding Graz während der Fahrt lautstark "Ausländer raus!" zum Song L’amour toujours skandiert haben. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Verhetzung. Eine 27-jährige Frau wurde bereits identifiziert, weitere Beteiligte werden noch gesucht. Die Anzeige erfolgte heute, nachdem ein Holding-Mitarbeiter eine Instagram-Story gesehen hatte, wie die Polizei berichtet.

Ähnlicher Vorfall im Juni in Graz

Der Vorfall erinnert an einen ähnlichen Skandal am 6. Juni im Grazer Stadtteil Lend, als zwei Gäste im "Café Royal" am islamischen Feiertag Eid al-Adha ebenfalls zu demselben Lied ausländerfeindliche Parolen riefen. Die Lokalbesitzerin distanzierte sich, erklärte, es habe sich um eine private Geburtstagsfeier gehandelt. Sie habe nach dem Vorfall sofort eingegriffen. Der Fall liegt bei der Antidiskriminierungsstelle Steiermark auf.

In Österreich und Deutschland häufen sich rassistische Ausbrüche bei Partys, bei denen das Lied L’amour toujours gespielt wird. Ein Auslöser war ein Video aus der Sylt-Bar "Pony" im Mai 2024. Es folgten ähnliche Szenen in Kärnten und Tirol. Der italienische DJ Gigi D’Agostino distanzierte sich ausdrücklich von solchen Parolen – sein Song stehe für Liebe, nicht Hass.