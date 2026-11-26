Wer auf der Suche nach einem zauberhaften Ausflugsziel am Wochenende ist, hat vom Weinviertel über die Wachau bis ins Burgenland die Qual der Wahl.

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Der erste Advent steht vor der Tür und damit gleich mehrere Märkte, die zum vorweihnachtlichen Treffpunkt für Familien wie Freunde werden. So steigt von 27. bis 29. November in Mistelbach der Schlössl Advent, wo rund um den Weinviertler Prunkbau ein kleines Winter Wonderland entsteht. Auf die Besucher warten von stimmungsvoller Musik über Geschenkideen und Kerzenziehen bis hin zu Kulinarik, Glühwein und Punsch alles, was das Herz begehrt.

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Wer hingegen Adventstimmung an der Donau sucht, ist in Dürnstein an der richtigen Adresse. Der Wachauer Advent zählt zu den beeindruckendsten Vorweihnachtsveranstaltungen des Landes. Historische Gassen in festlicher Beleuchtung, der illuminierte Stift und die einzigartige Kulisse der Wachau sorgen für eine märchenhafte Atmosphäre. Ein absolutes Highlight bietet dabei Österreichs einziger schwimmender Weihnachtsmarkt - mitten auf der immer blauen Donau.

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Ein zauberhaftes Winterspektakel wird auch am Adventmarkt auf der Burg Forchtenstein geboten. Die burgenländische Festung aus dem Mittelalter bildet die Kulisse liebevoll gestalteter Marktstände mit traditionellem Kunsthandwerk, regionalen Spezialitäten und einem Familienprogramm, das es in sich hat. Geplant sind unter anderem Bastelstationen, Weihnachtsbäckerei, musikalische Auftritte sowie wundersame Zaubershows des Magiers Merlix.