Wer wird Nachfolger von Peter Schöttel? Am Freitag will der heimische Fußball-Bund den neuen Sportdirektor präsentieren.

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Was auf den ersten Blick nach einer trockenen Personalie klingt, entwickelt sich zum brisanten Kampf der Generationen – und zur entscheidenden Machtfrage an der Seite von Teamchef Ralf Rangnick.

Nachdem Top-Kandidat Ralph Hasenhüttl sowie Peter Stöger bereits abgesagt haben, zeichnet sich ein spannender Vierkampf ab. Doch genau dieses Quartett könnte vor einem Überraschungskandidaten zittern!

Jungen Wilden gegen Verbands-Routiniers

Auf der einen Seite stehen zwei Ex-Teamspieler für den frischen Wind der jüngeren Generation: Marc Janko (43) und Sebastian Prödl (39). Beide kennen das Nationalteam aus eigener Erfahrung bis ins kleinste Detail, bringen ein starkes internationales Netzwerk mit und genießen bei Spielern wie Fans hohes Ansehen – verfügen allerdings über vergleichsweise wenig klassische Management-Routine auf Verbandsebene. Prödl ist aktuell beim ÖFB als Leiter für die Nachwuchsteams zuständig.

Janko & Prödl genießen Gunst der Fans

Ihnen gegenüber stehen mit Martin Scherb (57) und Günther Kreissl (52) zwei gestandene Fachmänner, die das österreichische Fußball-System von der Pike auf kennen. Scherb bewies als langjähriger ÖFB-Nachwuchs- und U17-Teamchef seine Qualitäten in der Talententwicklung, während Kreissl sowohl als Sportdirektor bei Sturm Graz als auch in seiner früheren ÖFB-Funktion als Leiter der Talentförderung bereits gezeigt hat, wie man Strukturen baut und Konflikte managt.

Macht Mister X das Rennen spannend?

Entscheidend wird sein, wer am besten mit dem dominanten und detailversessenen Teamchef Ralf Rangnick harmoniert. Gesucht wird kein bloßer Abnicker, sondern ein starker Sparringspartner auf Augenhöhe, der die Schnittstelle zu den Bundesliga-Klubs moderiert und die Ausrichtung über die Ära Rangnick hinaus absichert.

Während die aktuell auf dem Markt befindlichen Top-Manager wie Andreas Schicker kein Interesse haben, fällt im ÖFB-Umfeld immer öfter ein Name als heißer "Mister X": Markus Schopp (52).

Dritter Sportdirektor in ÖFB-Geschichte

Der ehemalige Teamspieler vereint genau jene Eigenschaften, nach denen im Verband gesucht wird: moderne Fußball-Philosophie, internationale Erfahrung als Spieler, Trainer & Sportdirektor, starke Medienpräsenz – und das nötige Standing, um einem Ralf Rangnick auf Augenhöhe zu begegnen.

Fakt ist: Am Freitag wird der erst dritte Sportdirektor in der Geschichte des ÖFB bestellt. Zuvor fungierten Willi Ruttensteiner (2001-2017) und Peter Schöttel (2017-2026) in dieser Funktion.