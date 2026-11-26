Als Mittelstürmer hatte Konrad Laimer Bayerns 2:0 auf dem Fuß. Nach dem 1:2 in Lille sprach der ÖFB-Star über seinen ungewohnten Job.

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Harry Kane fehlte verletzt, also schickte Vincent Kompany seinen Allrounder ganz nach vorne. Konrad Laimer sollte am Mittwoch in Lille für Bayerns Tore sorgen.

Freie Bahn – doch Özer verhindert das 2:0

Seine große Chance bekam Laimer in der 26. Minute. Nach einem schnellen Einwurf von Hiroki Ito war er frei durch, scheiterte aber an Lille-Tormann Berke Özer. Das mögliche 2:0 blieb liegen. Dayot Upamecano hatte Bayern zuvor per Kopf in Führung gebracht (15.).

Am Ende standen für Laimer zwei Abschlüsse zu Buche, einer davon aufs Tor. Seinen zweiten Versuch, einen Linksschuss von außerhalb des Strafraums, blockte Lille in der 90. Minute. Von insgesamt 34 Ballkontakten hatte der Österreicher nur zwei im gegnerischen Strafraum. Er gewann einen von neun Zweikämpfen, 18 seiner 26 Pässe kamen an.

"Anders, auf jeden Fall", sagte der Salzburger bei DAZN über seinen Einsatz als Mittelstürmer. "Du bist in anderen Räumen, du versuchst irgendwie, was anzubieten." Laimer machte keinen Hehl daraus, dass nicht alles klappte: "Schlussendlich habe ich probiert, mich in den Dienst der Mannschaft zu stellen, was auch manchmal besser, manchmal schlechter funktioniert hat."

Laimer im Duell mit Lille-Keeper Berke Özer. Der ÖFB-Star blieb beim 1:2 ohne Treffer. © EPA

Drei Minuten kippen Bayerns Abend

Ganz neu war die Rolle für den 29-Jährigen nicht. Kompany hatte ihn im August in Hongkong gegen Aston Villa bereits im Angriff getestet. Damals presste Laimer gemeinsam mit Arijon Ibrahimović in einer Doppelspitze. In Lille startete er allein im Sturmzentrum, nach dem Dreifachwechsel in der 77. Minute ging es zurück nach rechts hinten.

"Ich glaube, wir waren sehr griffig, hatten eine gute Energie, haben viele Zweikämpfe gewonnen. Das haben wir in der zweiten Halbzeit ein bisschen verloren", sagte Laimer.

Lille bestrafte die Bayern: Ayase Ueda glich aus (62.). Drei Minuten später traf Ethan Mbappé den Pfosten, Aleksandar Pavlović beförderte den Abpraller beim Klärungsversuch ins eigene Tor (65.).

Bayerns Serie reißt nach 51 Spielen

Gerade gegen einen tief stehenden Gegner vermisste Laimer die fehlenden Offensivkräfte: "Da hilft dir natürlich individuelle Klasse, Spiele zu entscheiden oder Tore zu schießen." Seinen Einsatz bewertete er deshalb vor allem am Ergebnis: "Schlussendlich ist der Mannschaftserfolg immer das Wichtigste. Heute haben wir null Punkte geholt."

Damit endete eine Serie von 51 Champions-League-Spielen, in denen Bayern nach einer Pausenführung ungeschlagen geblieben war. Nach fünf Partien liegen die Münchner mit acht Punkten auf Rang 15. Am 8. Dezember kommt Slavia Prag nach München.