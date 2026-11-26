245 Rennen und kein voller Arbeitstag. Marcel Hirscher rechnet seine Laufzeiten zusammen und erzählt in seiner Kolumne für das "Red Bulletin", warum er mit 37 wieder Rennen fahren will.

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Acht Gesamtweltcupsiege, 67 Weltcupsiege, 138 Podestplätze – und auf der Stechkarte noch keinen Acht-Stunden-Tag voll. Auf diese Bilanz kommt Marcel Hirscher, wenn er ausschließlich seine Rennzeit zusammenzählt. Training, Reisen und Reha bleiben bei der Rechnung draußen.

Bei seinem Rücktritt 2019 standen für die 245 Rennen seiner ersten Karriere gerade einmal 7 Stunden, 17 Minuten und 50,40 Sekunden zu Buche. So erinnert sich Hirscher in seiner Kolumne für das "Red Bulletin". Sein trockener Kommentar: "Ein Leben dem Skisport verschrieben – und dann zeigt die Stechkarte: zu früh gegangen."

36 Stunden Anreise für Hundertstelsekunden

Das Comeback 2024 brachte weitere 3 Minuten und 13,92 Sekunden. Macht nach Hirschers Rechnung insgesamt 7 Stunden, 21 Minuten und 4,32 Sekunden. Bis zum vollen Arbeitstag fehlen exakt 38 Minuten und 55,68 Sekunden.

Bis die Rennuhr wieder läuft, sammelt Hirscher Trainingsstunden. In einem am Dienstag veröffentlichten Instagram-Video zieht er beim Riesentorlauftraining seine Schwünge. "Back on the mountain, puttin in the work", schreibt er dazu. "Zurück am Berg, weiter anpacken."

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Allein die Reise zum Training nach Ushuaia dauerte 36 Stunden. Fast fünfmal so lang wie die gesamte Rennzeit seiner ersten Karriere. Ende September, im Sessellift am Cerro Castor in Feuerland, ging dem Salzburger diese Rechnung wieder durch den Kopf.

Mit 37 reist er erneut um die halbe Welt, um schneller Ski zu fahren. Die Frage, warum er sich das noch antut, hört er ständig. Hirscher schreibt: "Ich bin inzwischen vielleicht der Einzige, der sie nicht stellt."

Sein Antrieb klingt noch immer nach dem Mann, der achtmal hintereinander den Gesamtweltcup gewann: "Um besser zu werden. Also in meinem Fall: schneller. Noch immer. Und immer wieder."

Für den Neustart ging es in die Skihalle

Der Weg zurück führte zunächst nach Zoetermeer. Nach acht Monaten ohne Ski trainierte Hirscher im September vier Tage in der niederländischen Skihalle. Gefühl zurückholen, das Knie wieder belasten: Auch Hirscher muss nach einer Verletzung klein anfangen.

In Wittenburg in Norddeutschland ging es erstmals seit der Verletzung wieder durch Slalomstangen, danach zum Riesentorlauftraining nach Argentinien.

Sein erster Comeback-Versuch für die Niederlande hatte 2024 nach drei Weltcupstarts geendet. Platz 23 in Sölden, kein zweiter Durchgang in Levi, Ausfall in Gurgl. Am 2. Dezember 2024 riss beim Training auf der Reiteralm das linke Kreuzband. Trotzdem arbeitet Hirscher wieder an der Rückkehr. Seine knappste Erklärung dafür: "Weil es mir etwas bedeutet."

Die 31 wartet, der Renntermin fehlt

Bei seiner Skimarke gab es zuletzt schon Grund zum Jubeln: Am Sonntag gewann Timon Haugan den Slalom in Gurgl vor Eirik Hystad Solberg. Beide Norweger fahren auf Van Deer – ein Doppelsieg für Hirschers Marke, während der Gründer selbst weiter an seiner Rückkehr arbeitet.

Sölden und Gurgl ließ er aus. Wann er wieder im Starthaus steht, ist offen. Toni Giger, Rennsportverantwortlicher bei Van Deer, verwies am Montag bei ServusTV auf die Geduld, die es nach einem Kreuzbandriss braucht: "Da braucht man halt Zeit."

Für den nächsten Anlauf stehen Hirscher je vier Wildcards im Slalom und Riesentorlauf zur Verfügung. Damit würde er die Startnummer 31 bekommen. Fährt er unter die besten 30, bleibt die Wildcard erhalten. Landet er außerhalb, wird eine abgezogen.