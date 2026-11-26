Der Bergisel ist bereit für die große Flugshow! Am Donnerstag kämpfen die Snowboard-Stars in der Qualifikation um den Einzug ins große Big-Air-Finale von AIRDRENALINE (Samstag, 19 Uhr/live ORF Sport +). Mitten im Spektakel: Österreichs Snowboard-Queen Anna Gasser, für die dieser Weltcup eine ganz besondere Geschichte bereithält.

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Ein Kreis schließt sich – und das auf ganz großer Bühne! Anna Gasser kehrt ausgerechnet zum Start ihrer letzten Weltcup-Saison an jenen Ort zurück, der einst ihre Begeisterung für das Snowboarden entfachte. Beim Comeback des legendären Air & Style am Innsbrucker Bergisel steht die zweifache Olympiasiegerin erstmals selbst am Start. Am Donnerstag geht es für die Kärntnerin in der Qualifikation um den Finaleinzug, am Samstag (19 Uhr/live ORFSport+) wartet die Entscheidung. Ein emotionaler Auftritt, der für die 35-Jährige kaum passender kommen könnte.

Dabei war Gasser gerade einmal drei Jahre alt, als am 17. Jänner 1994 die Air-&-Style-Premiere über die Bühne ging. Was damals mit 5.000 Zuschauern begann, entwickelte sich rasch zum Wintersport-Spektakel mit mehr als 20.000 Fans. Waghalsige Sprünge, spektakuläre Tricks und jede Menge Airtime machten den Contest zum Kult. Für Gasser wurde die Flugshow vor dem Fernseher zum Kindheitserlebnis mit Folgen: "Vielleicht war das sogar mein erster Berührungspunkt mit Snowboard. Ich habe immer im Fernsehen Air and Style geschaut und immer gefunden, dass es extrem cool und spektakulär ist."

Comeback nach der Tragödie

Die Geschichte des Events ist allerdings auch von einer Tragödie überschattet. 1999 endete der Contest in einer verheerenden Massenpanik, bei der neun Menschen ums Leben kamen. Der Air & Style musste Innsbruck verlassen und zog unter anderem nach Seefeld, München und Asien weiter. Erst 2009 kehrte das Spektakel auf den Bergisel zurück.

INNSBRUCK,AUSTRIA,26.NOV.26 - SNOWBOARDING - FIS World Cup, Big Air, qualification. Image shows Berg Isel sign. Photo: GEPA pictures/ Dominic Ebenbichler © GEPA pictures

Jetzt folgt unter dem neuen Namen "Airdrenaline" das nächste Comeback – und Gasser bekommt ihre lang ersehnte Premiere vor heimischer Kulisse. Für sie ist es zugleich der Auftakt einer Abschiedstour. Nach der Saison 2026/27 soll Schluss sein. Drei rot-weiß-rote Highlights will sie davor noch mitnehmen: Innsbruck, den Heim-Weltcup am Kreischberg und die WM im Montafon. "Wie ich angefangen habe, war kein einziges Heimevent in Österreich. Jetzt sind es drei und die möchte ich einfach noch einmal machen", sagt Gasser.

»Einen Sturz darf man sich nicht leisten«

Die ersten Trainingssprünge haben jedenfalls Lust auf mehr gemacht. Besonders die einzigartige Bergisel-Kulisse hat es ihr angetan. Neu ist auch der Finalmodus: Erstmals wird die Entscheidung am Samstag ausschließlich über zwei Sprünge ausgetragen. "Einen Sturz darf man sich jetzt nicht mehr leisten", weiß Gasser.

Neben ihr kämpfen Hanna Karrer, Selin Lakatha, Eric Dovjak und Jascha Nunez um Spitzenplätze. Und auch für die Freeskier wird der Bergisel zur Premiere: Erstmals sind sie beim Event dabei. Mit Matej Svancer, Hannes Rudigier und Julius Forer wollen gleich mehrere Österreicher für spektakuläre Flugmomente sorgen.