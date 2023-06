Polizei filmt UFO-Absturz – Familie meldet Alien im Garten

Eine verängstigte Familie aus Las Vegas rief in Panik den Notruf 911 an, nachdem ein UFO vom Himmel gefallen war.

Angeblich befanden sich in dem mysteriösen Objekt zwei große "Außerirdische" mit glänzenden Augen.

Ende April kontaktierte eine Familie aus Las Vegas die Polizei, nachdem ein Objekt in ihrem Hinterhof gelandet war. Auf den Körperkamera-Aufnahmen, die von der Polizei von Las Vegas veröffentlicht wurden, ist zu hören, wie sie von einer "riesigen Kreatur" sprachen, die "zehn Fuß groß und lang" gewesen sein soll. Der Mann betonte ausdrücklich, dass diese Wesen "zu 100% nicht menschlich" waren.

Mehrere Sichtungen in derselben Nacht

Dieser Vorfall war einer von mehreren Anrufen in derselben Nacht aus Nevada, Kalifornien und Utah. Die Anrufer behaupteten, einen grellen Lichtblitz am Himmel gesehen zu haben. Der Vorfall wurde von einer Körperkamera eines Polizisten festgehalten.

Gemäß einem Bericht des Office of the Director of National Intelligence erhielt die US-Regierung zwischen Ende 2004 und Mitte 2022 über 510 Berichte über UFO-Sichtungen. Es bleibt jedoch unklar, ob dieser jüngste Vorfall in Las Vegas in Zusammenhang mit den bekannten UFO-Aktivitäten steht.