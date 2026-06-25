WK-Branchenpreis
Das sind die schönste Schanigärten Wiens
Das Sommerfest der Wiener Tourismuswirtschaft am Mittwoch bot den perfekten Rahmen für eine liebgewonnene Tradition. Die Wirtschaftskammer Wien vergab die begehrten Branchenpreise "Goldener Schani" und "Goldene Jetti". Ausgezeichnet wurden die schönsten Gastgärten und die beeindruckendsten Freizeitprojekte der Stadt. Die Ermittlung der Sieger erfolgte in zwei Schritten. Zuerst stimmten die Gäste online ab, danach bewertete eine hochkarätige Fachjury die Bestplatzierten.
"Wobei wir die Stimmen der Lokalbesucher höher bewertet haben, denn schlussendlich sind es die Besucherinnen und Besucher, die entscheiden, ob ein Schanigarten erfolgreich ist", erklärte Dominic Schmid, Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Wien.
Branchenpreis "Goldener Schani"
In drei Kategorien wurden die schönsten Schanigärten ermittelt, der erste Platz bei den klassischen Schanigärten geht an das "Café-Restaurant Hummel" im 8. Bezirk. Die Kategorie "Versteckte Juwele" bringt mit dem "Stelldichein - Meierei im Volksgarten" im Volksgarten eine Sommerlocation par excellence ins Rampenlicht. Und schließlich in der Kategorie "Über den Dächern", in der die beliebtesten Lokale mit besonderer Aussicht auf die Stadt gewählt werden: "Mayer am Nussberg", wo man mitten in den Weinbergen des 19. Bezirks die Stadt von oben betrachten kann.
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"Jetti" für außergewöhnliche Erlebnisse
Der zweite Branchenpreis erinnert an ein echtes Wiener Original. Die historische "Jetti Tant" kümmerte sich früher in den Familien um die Freizeitgestaltung des Nachwuchses. In der Kategorie "Kultur & Erlebnis" gewann heuer "Wien mal anders". Wien mal anders bietet Rundfahrten und Touren durch Wien mit nicht alltäglichen thematischen Hintergründen an. Von einer Tour durch die Wiener Weinkeller, über Ausflüge mit dem Elektro-Oldtimer bis hin zur Kulinarik-Tour mit Fokus auf den beliebten Käsekrainern.
Vor der Tür steht die diesjährige Ausgabe des Gewinners in der Kategorie "Körper & Geist": Das "Feel Good Festival" findet heuer von 26. bis 28. Juni statt und feiert dabei sein zehnjähriges Bestehen. Das Feel Good Festival ist Österreichs größtes Yoga- und Fitness-Festival, das Bewegung, Achtsamkeit und Lifestyle vereint. Es findet jährlich am letzten Wochenende im Juni im Sportcenter Donaucity in Wien statt.
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