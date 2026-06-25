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WK-Branchenpreis

Das sind die schönste Schanigärten Wiens

Drei Personen in festlicher Kleidung posieren mit einem Award und einer Urkunde auf einer Bühne.
© Florian Wieser
Der "Goldene Schani" ist der begehrteste Branchenpreis für die schönsten Gast- und Schanigärten Wiens. Bei den klassischen Schanigärten holte sich das "Café-Restaurant Hummel" den ersten Platz.
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Das Sommerfest der Wiener Tourismuswirtschaft am Mittwoch bot den perfekten Rahmen für eine liebgewonnene Tradition. Die Wirtschaftskammer Wien vergab die begehrten Branchenpreise "Goldener Schani" und "Goldene Jetti". Ausgezeichnet wurden die schönsten Gastgärten und die beeindruckendsten Freizeitprojekte der Stadt. Die Ermittlung der Sieger erfolgte in zwei Schritten. Zuerst stimmten die Gäste online ab, danach bewertete eine hochkarätige Fachjury die Bestplatzierten.

Drei Personen in festlicher Kleidung halten Auszeichnungen bei einer WKW-Preisverleihung.
Versteckte Juwele: Stelldichein - Meierei im Volksgarten © Florian Wieser

"Wobei wir die Stimmen der Lokalbesucher höher bewertet haben, denn schlussendlich sind es die Besucherinnen und Besucher, die entscheiden, ob ein Schanigarten erfolgreich ist", erklärte Dominic Schmid, Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Wien.

Branchenpreis "Goldener Schani"

In drei Kategorien wurden die schönsten Schanigärten ermittelt, der erste Platz bei den klassischen Schanigärten geht an das "Café-Restaurant Hummel" im 8. Bezirk. Die Kategorie "Versteckte Juwele" bringt mit dem "Stelldichein - Meierei im Volksgarten" im Volksgarten eine Sommerlocation par excellence ins Rampenlicht. Und schließlich in der Kategorie "Über den Dächern", in der die beliebtesten Lokale mit besonderer Aussicht auf die Stadt gewählt werden: "Mayer am Nussberg", wo man mitten in den Weinbergen des 19. Bezirks die Stadt von oben betrachten kann.

Drei Männer im Anzug posieren mit Urkunde und Trophäe bei der Goldener Schani 2026 Preisverleihung.
Über den Dächern: Mayer am Nussberg © Florian Wieser

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"Jetti" für außergewöhnliche Erlebnisse

Drei Personen posieren bei einer Preisverleihung mit Urkunde, Pokal und Umschlag.
Kultur & Erlebnis: Wien mal anders © Florian Wieser

Der zweite Branchenpreis erinnert an ein echtes Wiener Original. Die historische "Jetti Tant" kümmerte sich früher in den Familien um die Freizeitgestaltung des Nachwuchses. In der Kategorie "Kultur & Erlebnis" gewann heuer "Wien mal anders". Wien mal anders bietet Rundfahrten und Touren durch Wien mit nicht alltäglichen thematischen Hintergründen an. Von einer Tour durch die Wiener Weinkeller, über Ausflüge mit dem Elektro-Oldtimer bis hin zur Kulinarik-Tour mit Fokus auf den beliebten Käsekrainern.

Drei Personen posieren mit einem Preis, einer Urkunde und einem Umschlag auf einer Bühne.
Körper & Geist: Feel Good Festival © Florian Wieser

Vor der Tür steht die diesjährige Ausgabe des Gewinners in der Kategorie "Körper & Geist": Das "Feel Good Festival" findet heuer von 26. bis 28. Juni statt und feiert dabei sein zehnjähriges Bestehen. Das Feel Good Festival ist Österreichs größtes Yoga- und Fitness-Festival, das Bewegung, Achtsamkeit und Lifestyle vereint. Es findet jährlich am letzten Wochenende im Juni im Sportcenter Donaucity in Wien statt.

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