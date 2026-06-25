"Amadeus Awards" kommen am 12. März 2027 wieder

Die größte Bühne für Österreichs Musik kehrt am 12. März 2027 in die Wiener Marx Halle zurück. ORF und Amadeus setzen erfolgreiche Partnerschaft fort.

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Die Weichen für die Amadeus Austrian Music Awards 2027 sind gestellt: Der Verband der österreichischen Musikwirtschaft - IFPI Austria als Veranstalter des bedeutendsten österreichischen Musikpreises und der ORF haben ihre Zusammenarbeit für das kommende Jahr vereinbart. Die nächste Ausgabe der Amadeus Austrian Music Awards findet am Freitag, dem 12. März 2027, in der Marx Halle Wien statt. Die eindrucksvolle Eventlocation wird erneut zum Treffpunkt der heimischen Musikszene und bietet den passenden Rahmen für einen Abend voller herausragender Live-Performances, emotionaler Momente und großer Auszeichnungen.

Der ORF wird die Verleihung im Rahmen einer umfassenden Medienpartnerschaft begleiten. Die Show wird auf ORF 1 ausgestrahlt und bringt damit die wichtigsten Auszeichnungen der österreichischen Musikbranche einem breiten Publikum näher.

Amadeus © oe24

Weitere Informationen zu Kategorien, Nominierungen und dem Programm der Amadeus Austrian Music Awards 2027 werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Kooperation mit ORF

"Die Amadeus Austrian Music Awards sind die wichtigste Auszeichnung für die heimische Musikszene und eine einzigartige Plattform für österreichische Künstlerinnen und Künstler. Dass wir gemeinsam mit dem ORF frühzeitig Planungssicherheit schaffen konnten, ist ein starkes Zeichen für die nachhaltige Weiterentwicklung des Amadeus. Wir freuen uns darauf, die Vielfalt, Kreativität und Qualität der österreichischen Musik auch 2027 wieder auf einer großen Bühne zu feiern", sagt IFPI Austria Präsident Franz Pleterski.

Auch beim ORF blickt man mit Vorfreude auf die Fortsetzung der Partnerschaft: "Die Amadeus Austrian Music Awards machen die Vielfalt und Qualität der heimischen Musikszene sichtbar. Es freut mich sehr, dass wir diese Erfolgsgeschichte auch 2027 fortschreiben und damit österreichische Künstlerinnen und Künstler ins Rampenlicht rücken können.", so ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher.

Ingrid Thurnher © APA/ROLAND SCHLAGER

Über die Amadeus Austrian Music Awards

Die Amadeus Austrian Music Awards gelten als wichtigste Auszeichnung der österreichischen Musikbranche. Jahr für Jahr bringen sie die erfolgreichsten und spannendsten Künstlerinnen und Künstler des Landes zusammen, würdigen herausragende Leistungen in unterschiedlichen Genres und schaffen eine Bühne für die Vielfalt und Qualität der österreichischen Musikszene.