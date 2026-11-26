Oliver Glasner (52) verliert bei Nottingham Forest langsam die Geduld.

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Nach einem holprigen Saisonstart in der Premier League – der Traditionsklub liegt nach elf Spieltagen mit mageren neun Punkten nur auf Platz 17 – redet der österreichische Star-Trainer nun Klartext und nimmt seine Profis in die Pflicht.

Was Glasner besonders auf die Palme bringt, ist die mangelnde Integrationsbereitschaft einiger Stars in der Kabine. "Wir haben Spieler, die seit vier Jahren hier sind und kein Englisch sprechen", polterte der Oberösterreicher unmissverständlich. Als Vorbild nannte er die Serie A: "Wenn man nach Italien geht, gibt jeder Spieler schon nach drei Monaten Interviews auf Italienisch."

Sprache als Frage des Respekts

Für Glasner eine Frage des Respekts und der Professionalität – und er zog sofort den Vergleich zu sich selbst: "Wenn ich in England trainieren will, muss ich Englisch sprechen. Wenn ich in Italien trainieren will, muss ich Italienisch sprechen." Seine knallharte Konsequenz: "Oliver Glasner, wenn du in deinem Dialekt reden willst, bleib zu Hause in Österreich. Dort versteht dich jeder, aber sonst nirgendwo."

Glasner casht 15,5 Mio. pro Jahr

Glasner war im Sommer nach zwei erfolgreichen Jahren auf eigenen Wunsch von Crystal Palace nach Nottingham gewechselt – versüßt durch ein kolportiertes Jahresgehalt von rund 15,5 Millionen Euro, das ihn zu einem der bestbezahlten Coaches Europas macht. Sein klares Ziel: "Wir wollen ein stabiles Team aufbauen, das konstant in der oberen Tabellenhälfte mitspielt."

Davon ist Forest aktuell weit entfernt: Erst zwei Saisonsiege stehen zu Buche – immerhin einer davon gegen Vizemeister Manchester City, ehe zuletzt wieder eine Pleite gegen Bournemouth folgte. Dennoch genießt Glasner (Vertrag bis 2029) weiterhin das volle Vertrauen des mächtigen Klub-Eigentümers Evangelos Marinakis.

Krisengipfel

Nach einem Krisengipfel am Montag in London schwärmte Glasner, das Treffen sei "fantastisch" verlaufen. Dabei ging es bereits um Winter-Transfers: "Er hat mich gefragt: 'Was brauchst du, was möchtest du hier im Kader, im Betreuerstab und im Umfeld verbessern?'"