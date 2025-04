Wien-Landstraße ist fest in roter Hand

Erich Hohenberger aus Wien-Landstraße ist aktuell der längstdienende Bezirksvorsteher der Stadt. So will der Sozialdemokrat an der Spitze bleiben.

Landstraße gehört zu jenen Bezirken, die seit 1946 immer einen roten Bezirkschef haben. 2020 erreichte die SPÖ mit 37 Prozent den ersten Platz, mit großem Abstand folgten die Grünen (23 %) und die ÖVP (17 %). Auf Platz vier reihten sich die Neos ein, die mit 8,8 Prozent die FPÖ (4,7 %) auf den fünften Platz verwiesen. Längstdienender Bezirksvorsteher der Stadt Seit 1989 ist Erich Hohenberger (SPÖ) Bezirksvorsteher des dritten Bezirks. Er will weiter an der Spitze bleiben und setzt dabei auf Projekte wie das nahezu autofreie "Village im Dritten". Auch beim Thema Bildung will die SPÖ Gas geben – mit dem Aaron-Menczer-Campus und weiteren geplanten Schulen. Erich Hohenberger ist 75 Jahre alt. © BV03 × Familien im Fokus Die stellvertretende Bezirksvorsteherin Siegrid Widhalm (Grüne) will den Bezirk familienfreundlicher gestalten. Sie setzt auf sichere Schulwege, mehr Sitzplätze und neue Radwege. Sorge um Parkplätze und Verkehr ÖVP und FPÖ sorgen sich etwa wegen der Sanierung der S-Bahn-Stammstrecke um wegfallende Parkplätze im Bereich der Rechten und Linken Bahngasse. Die Neos kritisieren etwa das Geschäftssterben auf der Landstraßer Hauptstraße wegen eines fehlenden Verkehrskonzeptes.