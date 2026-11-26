Nach den Spekulationen um das Ehe-Aus zwischen Bayern-Torhüter Manuel Neuer und seiner Frau Anika sorgt nun ein kryptischer Social-Media-Beitrag für neues Aufsehen.

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Wie die Münchner tz unter Berufung auf die Bunte berichtet, teilte die frisch gebackene Zweifach-Mama in ihrer privaten Instagram-Story ein englischsprachiges Video, das es in sich hat.

"Allen anderen die Schuld geben"

In dem Clip geht es unmissverständlich um Untreue und eine zerstörte Familie. In der deutschen Übersetzung heißt es darin:

“Es ist nicht beschämend, die Frau zu sein, die betrogen wurde. Beschämend ist es, ein Mann zu sein, der seine Familie zerstört, seine Kinder und seine Ehefrau wegen einer Ehebrecherin traumatisiert und dann allen anderen die Schuld für den Schaden gibt, den er selber angerichtet hat.” Instagram-Video

BILD enthüllte die Trennung

Auch wenn der Name des langjährigen DFB-Keepers in dem Beitrag nicht fällt, werten Beobachter die Zeilen laut tz als deutliche Spitze gegen Manuel Neuer. Erst kürzlich hatte die Bild enthüllt, dass die Trennung vom Bayern-Star ausgegangen sei – ausgerechnet wenige Tage nach der Geburt des zweiten gemeinsamen Sohnes.

Zusätzliche Brisanz erhält der Post durch aktuelle Aufnahmen aus Brasilien, wo der verletzte Torwart derzeit seine mit dem FC Bayern abgestimmte Reha absolviert. Auf den Bildern ist Neuer innig mit einer bislang unbekannten Frau auf einer Vespa zu sehen. Bereits im Oktober soll er mit derselben Begleiterin gemeinsame Tage auf Sizilien verbracht haben.

2025 Hochzeitsfeier in Südtirol

Manuel und Anika Neuer hatten sich 2023 standesamtlich das Jawort gegeben und im Jahr 2025 eine große Hochzeitsfeier in Südtirol gefeiert. Nachdem Anika bereits unmittelbar nach Bekanntwerden der Trennungsgerüchte nachdenkliche Worte gepostet hatte, legt sie nun mit dieser unmissverständlichen Botschaft nach.