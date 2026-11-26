Ausgerechnet im Vorfeld der geplanten Wiederwahl von FIFA-Präsident Gianni Infantino haben kriminelle Hacker die IT-Systeme des Verbands geknackt und sensible Informationen erbeutet.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wie die FIFA laut APA und dpa bestätigte, verschafften sich die Täter unbefugten Zugriff auf "eine begrenzte Anzahl persönlicher und geschäftlicher Daten".

Was genau den Cyberkriminellen in die Hände gefallen ist und wie der Angriff ablief, hält der Weltverband bislang unter Verschluss. Nach dpa-Informationen soll die Attacke zwar in keinem Zusammenhang mit dem zuletzt gescheiterten Plan stehen, WM-Rechte an Investoren zu verkaufen. Dennoch dürfte die Ungewissheit über mögliche brisante Leaks in der Zürcher Zentrale – und besonders bei Boss Gianni Infantino – für Nervosität sorgen.

Im März 2027 wird gewählt

Offiziell gibt sich der Verband kämpferisch und betont die enge Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden zur Aufklärung des Vorfalls. Die FIFA-Präsidentenwahl findet am 18. März 2027 im Rahmen des 77. FIFA-Kongresses in Rabat (Marokko) statt.

Bei der Wahl stellt sich der amtierende FIFA-Chef Gianni Infantino zur Wiederwahl für seine vierte Amtszeit. Neben ihm gibt es zwei offizielle Herausforderer: den französischen Verbandschef Philippe Diallo (der von der UEFA unterstützt wird) sowie den japanischen Funktionär Kozo Tashima

Die FIFA verurteilt aufs Schärfste die unrechtmäßige Beschaffung und Veröffentlichung von Informationen, insbesondere von personenbezogenen Daten“, erklärte ein Sprecher.

Solche Taten seien eine "schwerwiegende und inakzeptable Verletzung der Privatsphäre" und könnten erhebliche Folgen für die Betroffenen haben. Bis geklärt ist, welche Dokumente tatsächlich im Netz landen könnten, bleibt der Daten-Klau für die FIFA-Spitze ein brandheißes Eisen.