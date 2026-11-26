Von 17 getesteten Produkten fielen 14 durch. Die meisten Matten geben zu viele gesundheitsschädliche Stoffe ab.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Silikonbackmatten werden uns immer wieder als nachhaltigere Alternative zu herkömmlichem Backpapier angepriesen und sind gerade in der Weihnachtszeit, wenn alle Keks backen, beliebt. Der Vorteil: Wir können sie immer wieder verwenden und vermeiden so eine Menge Mist. Aber sind die dünnen Matten wirklich eine gute Wahl? Diese Frage stellen sich viele Hobbybäcker:innen schon lange. Jetzt ging ÖKO-Test ihr auch nach und kam zu einem erschreckenden Ergebnis. 17 Silikonbackmatten wurden getestet, nur drei erwiesen sich dabei als empfehlenswert.

So wurde getestet

ÖKO-Test wählte 17 Produkte unterschiedlichster Preiskategorien aus. Die günstigste kostete 2,78 Euro (im Zweier-Set), die teuerste kam auf 36,99 Euro. Die Silikonbackmatten wurden ins Labor geschickt. Alle Matten durchliefen drei Backdurchgänge und wurden genauestens analysiert. Im Fokus stand die Frage, welche Stoffe die Matten an das Backgut abgeben.

Das kam heraus

Elf der 17 getesteten Silikonbackmatten enthielten Phenol, einen aromatischen Alkohol, der vermutlich als Rückstand aus der Silikonherstellung in die Matten gelangt. Phenol kann zu Nervenstörungen führen und es wird vermutet, dass der Stoff das Erbgut schädigen kann. Fast die Hälfte der getesteten Produkte gab zudem zu viele Substanzen an das Backgut ab. Zwar ließ sich nicht feststellen, welche Substanzen das sind, die Expert:innen gehen aber davon aus, dass auch bedenkliche Stoffe darunter sind.

Darüber hinaus sah ÖKO-Test sich auch an, welche Backmatten mehr flüchtige organische Bestandteile (VOC) ausdünsten, als das deutsche Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) mit seinem Richtwert als Maximalmenge empfiehlt. Es ist anzunehmen, dass VOC in Lebensmittel übergehen und sie sensorisch beeinträchtigen. Wenn sie in die Raumluft ausgasen, können sie Müdigkeit oder Kopfschmerzen auslösen.

Drei empfehlenswert, fünf komplett durchgefallen

Dass nur drei Silikonbackmatten empfehlenswert sind, ist schon eine schlechte Nachricht. Fünf der getesteten Matten sind aber komplett durchgefallen. Dazu gehört eine Matte, die bei dem Diskonter Tedi erhältlich ist. Als Sieger ging die Backunterlage von Tupperware hervor, sie erhielt die Note "sehr gut", ist aber mit einem Preis von 36,99 Euro das teuerste Produkt. Eine günstige Alternative, die immerhin ein "gut" erhielt, ist die Little Bakery Backmatte von Woolworth.