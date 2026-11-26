Erschreckend
Silikonbackmatten im ÖKO-Test: Nur drei sind empfehlenswert
Silikonbackmatten werden uns immer wieder als nachhaltigere Alternative zu herkömmlichem Backpapier angepriesen und sind gerade in der Weihnachtszeit, wenn alle Keks backen, beliebt. Der Vorteil: Wir können sie immer wieder verwenden und vermeiden so eine Menge Mist. Aber sind die dünnen Matten wirklich eine gute Wahl? Diese Frage stellen sich viele Hobbybäcker:innen schon lange. Jetzt ging ÖKO-Test ihr auch nach und kam zu einem erschreckenden Ergebnis. 17 Silikonbackmatten wurden getestet, nur drei erwiesen sich dabei als empfehlenswert.
So wurde getestet
ÖKO-Test wählte 17 Produkte unterschiedlichster Preiskategorien aus. Die günstigste kostete 2,78 Euro (im Zweier-Set), die teuerste kam auf 36,99 Euro. Die Silikonbackmatten wurden ins Labor geschickt. Alle Matten durchliefen drei Backdurchgänge und wurden genauestens analysiert. Im Fokus stand die Frage, welche Stoffe die Matten an das Backgut abgeben.
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Das kam heraus
Elf der 17 getesteten Silikonbackmatten enthielten Phenol, einen aromatischen Alkohol, der vermutlich als Rückstand aus der Silikonherstellung in die Matten gelangt. Phenol kann zu Nervenstörungen führen und es wird vermutet, dass der Stoff das Erbgut schädigen kann. Fast die Hälfte der getesteten Produkte gab zudem zu viele Substanzen an das Backgut ab. Zwar ließ sich nicht feststellen, welche Substanzen das sind, die Expert:innen gehen aber davon aus, dass auch bedenkliche Stoffe darunter sind.
Darüber hinaus sah ÖKO-Test sich auch an, welche Backmatten mehr flüchtige organische Bestandteile (VOC) ausdünsten, als das deutsche Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) mit seinem Richtwert als Maximalmenge empfiehlt. Es ist anzunehmen, dass VOC in Lebensmittel übergehen und sie sensorisch beeinträchtigen. Wenn sie in die Raumluft ausgasen, können sie Müdigkeit oder Kopfschmerzen auslösen.
Drei empfehlenswert, fünf komplett durchgefallen
Dass nur drei Silikonbackmatten empfehlenswert sind, ist schon eine schlechte Nachricht. Fünf der getesteten Matten sind aber komplett durchgefallen. Dazu gehört eine Matte, die bei dem Diskonter Tedi erhältlich ist. Als Sieger ging die Backunterlage von Tupperware hervor, sie erhielt die Note "sehr gut", ist aber mit einem Preis von 36,99 Euro das teuerste Produkt. Eine günstige Alternative, die immerhin ein "gut" erhielt, ist die Little Bakery Backmatte von Woolworth.
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