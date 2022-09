Dieser Superstar soll Kalajdzic ersetzen

ÖFB-Teamstürmer Sasa Kalajdzic hat sich seinen ersten Premier-League-Auftritt für die Wolverhampton Wanderers sicher anders vorgestellt. Jetzt soll ein Ex-Chelsea-Star die Lücke schließen.

Rund 18 Millionen Euro sollen die Wolverhampton Wanderers an den VfB Stuttgart für Sasa Kalajdzic überwiesen haben. Bei seinem Debüt gegen den FC Southampton verletzt sich der 25-jährige ÖFB-Teamstürmer schwer und das Premier-League-Debüt endet nach 45 Minuten. Es soll der vorerst letzte Einsatz in Englands höchster Spielklasse bleiben. Am Dienstag lässt sich Kalajdzic von einem Spezialisten untersuchen, um eine genaue Diagnose und Ausfallzeit zu erfahren. Das vordere Kreuzband soll es erwischt haben.

Jetzt herrscht wieder Handlungsbedarf im Angriff bei den Wolves. Anders als in Österreich hat das Transferfenster in England noch bis 9. September offen. Bis dahin hat der Klub aus der Nähe von Birmingham Zeit Ersatz zu verpflichten. Auch Kalajdzic' Sturm-Partner Raul Jimenez steht den Engländern verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. Ganz oben auf der Wunschliste steht laut englischen Medien ein ehemaliger Superstar aus der Premier League.

Vereinsloser Ex-Chelsea-Superstar

Jetzt soll die Lücke, die Kalajdzic hinterlässt, ein ehemaliger Torgarant des FC Chelsea schließen. Der in Brasilien geborene Angreifer Diego Costa soll bei einem Probetraining bei den Wolverhampton Wanderers seine Qualitäten beweisen. Dass der 33-Jährige einen Torriecher hat, konnte er zu seiner Zeit bei den Blues unter Beweis stellen. In 89 Premier League-Spielen traf der gebürtige Brasilianer 52 Mal und legte dabei 18 Treffer auf.

© Getty ×

Seit Jänner diesen Jahres ist der 24-fache Teamspieler Spaniens vereinslos. Zuletzt lief Costa in seinem Geburtsland für Atlético Mineiro auf.