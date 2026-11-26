Alexander Zverev hielt Deutschland im Davis-Cup-Viertelfinale in Bologna im Bewerb, im Doppel fiel die Entscheidung für Großbritannien. Kevin Krawietz und Tim Pütz verloren gegen Henry Patten und Neal Skupski mit 2:6, 6:7 (6:8). Damit schied Deutschland mit 1:2 aus.

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Cameron Norrie hatte Großbritannien mit einem 6:3, 3:6, 6:2 gegen Jan-Lennard Struff in Führung gebracht. Struff hatte im dritten Satz bei 2:2 vier Chancen aufs Break und ließ sie alle liegen. Im nächsten Aufschlagspiel nahm ihm Norrie das Service zum 4:2 ab. Nach 93 Minuten war das erste Einzel entschieden.

Zverev gleicht in 71 Minuten aus

Zverev schlug Arthur Fery mit 6:3, 6:2. Der Hamburger wehrte im zweiten Satz bei 4:2 drei Breakbälle ab und machte den Ausgleich mit einem weiteren Break perfekt. "Das Team hat mich gebraucht und ich bin glücklich, dass ich liefern konnte", sagte der 29-Jährige. Schon da rechnete er mit einem schwierigen Doppel. Nach dem 2:6 im ersten Satz kämpften sich Krawietz und Pütz im zweiten in den Tiebreak. Patten und Skupski setzten sich dort mit 8:6 durch.

Für Zverev endete sein sportliches Glanzjahr damit mit einer herben Enttäuschung. Bei den French Open in Paris und den US Open in New York feierte er seine ersten beiden Grand-Slam-Turniersiege, seit Anfang November ist er die Nummer eins im Männer-Tennis. Bei den ATP Finals kam er bis ins Endspiel und musste sich dort gehandicapt von Sprunggelenk-Schmerzen dem Ausnahmekönner Carlos Alcaraz geschlagen geben.