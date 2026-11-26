Nach ihrer selbsterlegten Slalom-Pause kehrt die Gesamtweltcup-Titelverteidigerin bei US-Heimrennen zurück.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wenn der Skiweltcup am Wochenende an der US-Ostküste mit Riesentorlauf (Samstag, 15.30/18.30 Uhr) und Slalom (Sonntag, 16.30/19.30 Uhr, ORF1 live) fortgesetzt wird, steht eine Rennläuferin im Fokus: Mikaela Shiffrin, für die Tausende US-Fans am Pistenrand Daumen drücken werden.

Zur Erinnerung: Kurz vor dem Start zur Weltcup- und WM-Saison 2026/27 hatte die Weltcup–Rekordsiegerin erklärt, auf die beiden ersten Slalom-Konkurrenzen in Levi und Gurgl zu verzichten, um sich mehr auf Riesentorlauf und Super-G zu konzentrieren. Beim RTL-Auftakt in Sölden reichte es nach Halbzeit-Führung dann nur zu Platz 7.

Shiffrin muss punkten

In Killington gibt Shiffrin ihr Slalom-Comeback - quasi in ihrem "Wohnzimmer", wo die 31-jährige US-Rennläuferin schon sechsmal gewonnen hat. ABER: Im Riesentorlauf kam sie dort über einen 2. (2017) und zwei 3. Plätze (2019, 2023) nicht hinaus. Jedenfalls muss die Gesamtweltcup-Titelverteidigerin ordentlich punkten, um im Weltcup gegenüber den Ex-aequo-Führenden Emma Aicher (GER) und Lara Colturi (ALB/je 160 Punkte) Boden gutzumachen.

Die rot-weiß-roten Hoffnungen tragen Julia Scheib im Riesentorlauf und die Levi-Dritte Katharina Truppe im Slalom. Scheib habe zuletzt super trainiert, ließ ÖSV-Alpinchef Christian Mitter wissen. "Die Erwartung ist, dass wir das, was wir können, im Rennen zeigen." Truppe müsse nur dort anschließen, wo sie in Levi angefangen habe: "Der Speed ist bei ihr da, das haben wir gesehen."