Nächste Chance: RTL & Slalom Mitte Dezember in Val d'Isère

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Auf seinem Instagram-Account lässt Marcel Hirscher die Fans an den Fortschritten auf der Piste teilhaben. Im zu Wochenbeginn veröffentlichten Beitrag ist der Rekord-Weltcupsieger beim Riesentorlauf-Training in Gurgl zu sehen. Perfekte Rennhaltung, zwischen roten und blauen Toren staubt der Schnee. Trotzdem fühlt sich der Neo-Niederländer noch immer nicht bereit für ein Renn-Comeback. Den Flug nach Denver ließ er verfallen, die ursprünglich beantragte Wildcard für den RTL in Copper Mountain (Sonntag, 18/21 Uhr, ORF1 live) ließ er wieder rausnehmen.

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Auch ein Start nächste Woche in Beaver Creek steht offenbar nicht mehr zur Diskussion. Die nächsten Comeback-Gelegenheiten danach gäbe es in Val d'Isère, wo am 12./13. Dezember RTL und Slalom am Programm stehen. In seinem früheren Wohnzimmer hat der heute 37-Jährige zwischen 2009 und 2018 nicht weniger als sieben Weltcupsiege gefeiert.

Wie Van-Deer-Mastermind Toni Giger beim ServusTV-Besuch erklärte und im oe24-Talk bestätigte, braucht Hirscher "noch Tore und Trainingsläufe", um seinen hohen Ansprüchen gerecht zu werden.

Kältekammer-Training bei minus 85 Grad

An der Fitness sollte es nicht scheitern. Stichwort: Biohacking: Dank Partner Biogena hat Hirscher die Kryokammer für sich entdeckt. Bei minus 85 Grad und noch kälteren Temperaturen wird dabei die Regeneration beschleunigt und die Durchblutung intensiviert. Hirscher: "Die Kälte tut mir wahnsinnig gut. In drei Minuten bist du runtergekühlt. Du merkst, wie das ganze System in einen Entspannungszustand kommt."

Jedenfalls sei Biohacking "der Anfang von etwas Großartigem". Jetzt muss Hirscher das nur mehr auf die Piste bringen.