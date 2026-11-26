Bundeskanzler Christian Stocker zog im Sommer mit der Dialog-Reihe "Österreich im Gespräch" durch die Bundesländer, um sich direkt den Fragen der Bevölkerung zu stellen. Nun liegen die detaillierten Gesamtkosten auf dem Tisch – inklusive eines brisanten Kostenvergleichs mit früheren Bürger-Beteiligungsformaten anderer Ministerien.

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Zwischen Juli und August bereiste Bundeskanzler Christian Stocker sämtliche neun Bundesländer. Der offizielle Auftakt ging am 16. Juli im Haus der Digitalisierung in Tulln über die Bühne, das Finale fand am 25. August an der Johannes Kepler Universität (JKU) in Linz statt. Bei jeder Station stand ein rund vierstündiges Programm auf der Tagesordnung, bei dem die Bürgerinnen und Bürger ohne Themenvorgaben diskutieren konnten.

Der Kanzler kannte dabei im Vorfeld keine einzige Frage der Teilnehmer. Für den Ablauf galt bei allen Terminen ein einheitlicher Zeitplan:

16:00 bis ca. 16:45 Uhr: Offizieller Medientermin für anwesende Journalisten

Offizieller Medientermin für anwesende Journalisten 17:00 bis ca. 19:00 Uhr: Großes moderiertes Bürgergespräch

Großes moderiertes Bürgergespräch 19:00 bis ca. 21:00 Uhr: Persönlicher Austausch und direkte Gespräche

Die Auswahl der Veranstaltungsorte war bewusst breit gefächert: Neben modernen Zentren wie in Tulln oder der JKU Linz diskutierte die Regierungsspitze unter anderem auch in der Volksschule Schwarzenberg in Vorarlberg. Insgesamt nahmen 1.445 Bürgerinnen und Bürger an der Tour teil, begleitet von 119 Medienvertreterinnen und Medienvertretern samt Foto- und Kamerateams.

Promi-Moderation und wissenschaftliche Begleitung durch Peter Hajek

Um eine möglichst repräsentative Zusammensetzung des Publikums zu garantieren, wurde der bekannte Meinungsforscher Peter Hajek engagiert. Dieser wählte aus sämtlichen eingegangenen Anmeldungen für jedes Bundesland je nach Fassungsvermögen der Location bis zu 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer statistisch aus.

Auch auf der Bühne setzte das Bundeskanzleramt auf bekannte TV-Persönlichkeiten. Die neun Abende wurden von zwei prominenten Moderatorinnen geleitet: Vera Russwurm führte durch fünf Veranstaltungen, während Arabella Kiesbauer bei vier Terminen die Moderation übernahm.

Detaillierte Abrechnung: 227.777 Euro Durchführungskosten

Für die Abwicklung der neun Bundesländer-Termine fielen Durchführungskosten in Höhe von insgesamt 227.777 Euro an. Die gesamte Reihe wurde weitgehend mit internen Ressourcen des Kanzleramtes und einem fixen Mitarbeiter-Kernteam operativ umgesetzt. Externe Dienstleister wurden lediglich dort beigezogen, wo eine Abdeckung in-house nicht möglich war. Übernachtungskosten fielen überhaupt nur bei vier der neun Termine an.

Die Ausgaben gliedern sich in folgende Teilbereiche auf:

Statistische Begleitung: 21.000 Euro für Meinungsforscher Peter Hajek

21.000 Euro für Meinungsforscher Peter Hajek Moderation & Vorbereitung: 59.400 Euro für die Moderationseinsätze und Vorarbeiten

59.400 Euro für die Moderationseinsätze und Vorarbeiten Veranstaltungskosten: 147.377,24 Euro für Raummieten, Transport, Ordnungsdienst, Catering und vereinzelte Nächtigungen

147.377,24 Euro für Raummieten, Transport, Ordnungsdienst, Catering und vereinzelte Nächtigungen Gesamtsumme Durchführung: 227.777 Euro

Zusätzlich zu diesen reinen Durchführungskosten wurden aus den laufenden Budgetmitteln des Kanzleramtes auch Ausgaben für eine begleitende Informationsinitiative getragen, die unter anderem Inseratenschaltungen in Printmedien umfasste.

Kostenvergleich mit Klimarat von Gewessler und Bürgerforen

In der offiziellen Abrechnung vergleicht das Kanzleramt die Ausgaben mit ähnlichen Partizipationsformaten der jüngeren Vergangenheit und verweist auf öffentlich zugängliche Daten. Dabei zeigt sich ein markanter Unterschied bei den Pro-Kopf- und Eventkosten.

Die Vergleichswerte im Detail:

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Umgerechnet auf die Teilnehmerzahl kostete der von Leonore Gewessler initiierte Klimarat rund 130-mal und die Bürgerforen von Beate Meinl-Reisinger etwa 22-mal so viel wie die Kanzler-Reise. Bei den Kosten pro Einzelveranstaltung lag der Klimarat etwa 13-mal und die Sicherheits-Foren etwa 3,5-mal über dem Format des Bundeskanzlers. Die Debatte über die Verhältnismäßigkeit von Bürgerbeteiligungen und deren Budgeteinsatz dürfte damit in eine neue Runde gehen.