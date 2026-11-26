Der Wiener PR-Stratege hat sich seinen Rückflug mit der AUA eigentlich ganz anders vorgestellt. Jetzt hängt er fest und schimpft über die Fluglinie. Er muss drei Tage warten.

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Der Kommunikationsexperte Rudi Fußi hängt wegen Flugstörungen im Kosovo fest. Am Flughafen in Priština geht gar nichts mehr, klagt er. Gegenüber oe24 hält er fest: "Der Empfang hier ist sehr schlecht."

Sein AUA-Flieger hebt seit Stunden nicht ab, dann erhielt er nur ein "Tut uns leid"-Mail, schildert er die Misere. "Heute ist der 26te. Jetzt bucht uns die Austrian auf 28ten abends nach Zürich um und am 29sten früh nach Wien."

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Drei Tage warten

Rudi Fußi muss jetzt drei Tage warten bis er wieder in Wien ankommt. Außer er findet noch eine andere Lösung und verzichtet auf den AUA-Rückflug über Zürich.