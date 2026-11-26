In Lamprechtshausen im Flachgau ist es am Donnerstagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

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Laut Rotem Kreuz kollidierte ein Reisebus auf der B156 mit einem Lkw, mehr als ein Dutzend Personen seien verletzt, hieß es zunächst. Wie sich etwas später herausstellte, wurden zwei Leichtverletzte mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Oberndorf gebracht, erklärte eine Sprecherin des Roten Kreuzes gegenüber der APA. "Schwer verletzt wurde niemand."

Der Unfall bei winterlichen Straßenverhältnissen ist glimpflicher verlaufen als zunächst von den Einsatzkräften angenommen. Insgesamt gab es laut der Sprecherin 22 betroffene Personen. Die Krisenintervention des Roten Kreuzes kümmerte sich um die Betreuung vor Ort.

© Vogl-Perspektive

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Sieben Rettungswagen, zwei Notarzteinsatzfahrzeuge und ein praktischer Arzt waren zu dem Unfall im Ortsteil Schwerting ausgerückt. Im Einsatz standen auch Feuerwehr und Polizei. Weitere Details über die Kollision waren vorerst nicht bekannt.