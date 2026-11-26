Über einen Kilometer lang thront sie über dem Fluss: Eine deutsche Festung hält offiziell den Weltrekord und verwandelt sich im Dezember in eine märchenhafte Winterkulisse.

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In Burghausen (Oberbayern) steht die laut Guinness-Buch der Rekorde längste Burg der Welt. Ganze 1.051,02 Meter misst die historische Wehranlage, die sich schmal und spektakulär auf einem Bergrücken hoch über der Salzach erstreckt.

Die "Burgweihnacht" hoch oben in der Festung

Das absolute Highlight findet direkt innerhalb der jahrhundertealten Burgmauern – genauer gesagt in der Hauptburg und am alten Waffenplatz – statt. Statt grellem Neonlicht setzen die Veranstalter hier auf Kerzenschein, Feuerkörbe und Fackeln.

Nur am dritten Adventswochenende, vom 11. bis 13. Dezember 2026.

Öffnungszeiten: Freitag von 15 bis 21 Uhr, Samstag und Sonntag jeweils von 13 bis 21 Uhr.

Eintritt: 5 Euro für Erwachsene (Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren haben freien Eintritt).

Was geboten wird: An den Ständen gibt es echtes Kunsthandwerk aus Holz, Ton, Filz, Leder und Lammfell sowie handgefertigten Christbaumschmuck. Für Gänsehaut-Stimmung sorgen Konzerte in der Elisabethkapelle, Märchenerzähler und die Geschichten des traditionellen "Liachtlanzünders"

Besonders: Wer schon früher im Advent anreist, erlebt den Zauber direkt zu Füßen der Burg. In der malerischen Altstadtgasse "In den Grüben" reihen sich bunte mittelalterliche Hausfassaden aneinander, die abends festlich beleuchtet werden. Neben dem Weihnachtsmarkt bietet die Anlage mit ihren sechs Burghöfen einen beeindruckenden Panoramablick über die verschneite Flusslandschaft hinüber nach Österreich. Ein Spaziergang von einem Ende der Burg bis zur Hauptburg dauert gut 20 bis 30 Minuten – perfekt, um sich vor dem ersten heißen Glühwein ordentlich Appetit zu holen.

Denkmal aus der Weltgeschichte

Schon um das Jahr 1025 ließen die Grafen von Burghausen auf dem schmalen Bergrücken eine erste steinerne Anlage errichten – an einer Stelle, die bereits in der Bronzezeit besiedelt war. Nach der Bayerischen Landesteilung im Jahr 1255 baute Herzog Heinrich XIII. die Hauptburg prunkvoll aus und machte sie zur zweiten Residenz der niederbayerischen Herzöge neben Landshut.