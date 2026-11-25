Eine heute 13-jährige Schülerin soll über mehr als ein Jahr hinweg von mehreren Jugendlichen sexuell missbraucht worden sein. Die Polizei ermittelt gegen sieben Tatverdächtige. Sechs von ihnen wurden bereits festgenommen.

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Die mutmaßlichen Übergriffe sollen sich in Schweinfurt (Deutschland) ereignet haben. Nach Angaben der Polizei und Staatsanwaltschaft erstreckt sich der Tatzeitraum von Anfang 2025 bis April 2026. Die Beschuldigten sind heute zwischen 16 und 18 Jahre alt.

Bei den Verdächtigen handelt es sich laut Behörden um sechs Syrer und einen Deutsch-Syrer. Die Ermittlungen laufen wegen des Verdachts mehrerer Sexualstraftaten. Wie alt das Mädchen zu Beginn des mutmaßlichen Tatzeitraums war, ist bislang nicht bekannt.

Wohnungen durchsucht und sechs Festnahmen

Am vergangenen Donnerstag durchsuchten Ermittler die Wohnungen von sechs Beschuldigten. Die Jugendlichen wurden vorläufig festgenommen und erkennungsdienstlich behandelt. Der siebente Verdächtige wurde offenbar erst im Zuge der weiteren Ermittlungen identifiziert.

In Untersuchungshaft befindet sich derzeit keiner der Beschuldigten.

Beweismittel werden ausgewertet

Bei den Durchsuchungen stellten die Ermittler mehrere Gegenstände sicher, die nun kriminaltechnisch untersucht werden. Welche konkreten Beweismittel gefunden wurden, teilten die Behörden bislang nicht mit.

Auch die einzelnen Tatvorwürfe gegen die sieben Verdächtigen sind noch nicht näher bekannt. Laut Ermittlern soll es zwischen einem der Beschuldigten und dem Mädchen eine nicht näher beschriebene "Vorbeziehung" gegeben haben. Die Ermittlungen laufen.