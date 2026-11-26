Die Billig-Airline Eurowings startet ab Jänner 2027 Flüge von Berlin, Düsseldorf, Hamburg und Stuttgart nach Damaskus. Dabei will die Lufthansa-Tochter vor allem Menschen ansprechen, die "Familie und Freunde besuchen oder in ihre Heimat reisen möchten".

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Jedoch ist diese Reise für Syrer, die in Deutschland Schutz erhalten haben, nicht ungefährlich. Für Reisen in ihr Herkunftsland müssen anerkannte Flüchtlinge und andere Schutzberechtigte diese anmelden und im Voraus der Ausländerbehörde erklären. Danach kann das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) gegebenenfalls prüfen, ob die Voraussetzungen für den Schutz weiterhin bestehen.

In Deutschland wurden zwischen November 2024 und Ende März 2025 2.157 derartige Verfahren eingeleitet. Davon waren 734 Syrien-Reisen betroffen, so die "Tagesschau.de".

Andere Regeln für Deutsche mit syrischen Wurzeln

Syrer dürfen trotzdem nach Damaskus reisen. Entscheidend dabei ist aber der Aufenthaltsstatus der einzelnen Person. Deutsche mit syrischen Wurzeln sind von dieser Regel nicht betroffen. Für sie gelten andere.

Eurowings orientiert sich offenbar an den deutschen Rückkehrplänen. Laut der "Bild" sollen ab 2027 die freiwillige dauerhafte Rückkehr von Syrern verstärkt unterstützt werden. Die Hilfen sollen bei bis zu 8.000 Euro liegen, so die Gespräche.

Reisewarnung für Syrien

Obwohl Eurowings diese Flüge anbieten will, wird weiterhin vor Reisen nach Syrien gewarnt. Das österreichische Außenministerium warnt vor Reisen dorthin. Es gilt die höchste Sicherheitswarnstufe. Auch im Jahr 2026 kam es immer wieder in Damaskus zu Anschlägen mit Toten und Verletzten.

Die Billig-Airline startet ihre Syrien-Flüge am 11. Jänner 2027 ab Hamburg. Danach folgen Düsseldorf am 12. Jänner 2027, Berlin und Stuttgart am 13. Jänner 2027. Geplant sind insgesamt fünf Flüge pro Woche. Laut Eurowings soll die Flugzeit rund viereinhalb Stunden betragen. In einer Pressemitteilung erklärt das Unternehmen: "Eurowings ist im Marktsegment der Familien- und Heimatbesuche führend und weitet ihre Position aufgrund der steigenden Nachfrage zunehmend aus."