Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna 100 Ideen für NÖ
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 29.750 aktien up +7.99% Andritz AG 64.40 aktien up +2.38% BAWAG Group AG 113.50 aktien up +2.07% CA Immobilien Anlagen AG 23.760 aktien down -0.59% CPI Europe AG 16.260 aktien up +0.06% DO & CO Aktiengesellschaft 199.00 aktien equal +0% EVN AG 26.600 aktien up +0.38% Erste Group Bank AG 92.40 aktien up +3.3% Lenzing AG 20.650 aktien down -4.62% OMV AG 47.760 aktien up +0.34% Oesterreichische Post AG 30.200 aktien up +0.5% PORR AG 26.050 aktien up +2.36% Raiffeisen Bank Internat. AG 32.520 aktien up +4.36% SBO AG 28.450 aktien up +0.18% STRABAG SE 67.00 aktien up +3.08% UNIQA Insurance Group AG 12.920 aktien up +0.62% VERBUND AG Kat. A 66.50 aktien down -0.89% VIENNA INSURANCE GROUP AG 44.450 aktien up +1.6% Wienerberger AG 25.400 aktien up +1.84% voestalpine AG 32.320 aktien down -0.06%
  1. oe24.at
  2. Business
Euro
© Getty Images

Fast überall

EZB: Der Euro wird immer beliebter

10.11.25, 22:34
Teilen

Der Euro ist bei den Bürgern in den Ländern der Währungsunion so beliebt wie nie. 

83 Prozent der Befragte einer regelmäßigen Umfrage der EU-Kommission sprachen sich für die Gemeinschaftswährung aus, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Montag mitteilte. Demnach hat die Zustimmung zum Euro in den vergangenen zehn Jahren stetig zugenommen.

Überall zu beobachten

Die Entwicklung ist den Angaben nach in fast allen Ländern zu beobachten und "insbesondere in Ländern mit ursprünglich geringerer Zustimmung". In Zypern, Portugal und Spanien etwa hatte das Vertrauen in die Gemeinschaftswährung massiv unter der Staatsschuldenkrise gelitten. Hier habe es eine deutliche Erholung gegeben, erklärte die EZB.

"Selbst in Ländern, in denen die Zustimmungsraten bereits hoch waren, wie Slowenien, Irland und Luxemburg, ist die Zustimmung von rund 80 Prozent auf fast 90 Prozent gestiegen", betonten die EZB-Experten. Zudem stieg die Zustimmung in allen Altersgruppen und sowohl bei Frauen als auch bei Männern. In Deutschland liegt die Zustimmungsrate den Angaben nach in etwa im Durchschnitt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden