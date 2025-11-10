Alles zu oe24VIP
© Getty Images

EU gibt Grünes Licht

Bajaj darf Kontrolle über Pierer Mobility übernehmen

10.11.25, 14:44
Alle regulatorischen Voraussetzungen seien gegeben.

Wels/Mattighofen. Nach der Übernahmekommission hat nun auch die EU-Kommission grünes Licht für die Kontrollübernahme durch Bajaj an der KTM-Mutter Pierer Mobility gegeben. Es werde kein eingehendes Prüfungsverfahren nach der Drittstaatssubventionsverordnung eingeleitet, hieß es in einer Aussendung von Pierer Mobility am Montag. Damit liegen alle regulatorischen Voraussetzungen für die Kontrollübernahme durch Bajaj vor.

Die Bajaj Auto International Holdings B.V. wird damit - sobald das Closing formell erfolgt ist - alleinige Eigentümerin der Pierer Bajaj AG, die weiterhin 74,9 Prozent an der KTM-Mutter Pierer Mobility AG halten wird. Das Closing des Kontrollwechsels wird in den kommenden Wochen erwartet.

