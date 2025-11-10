Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna 100 Ideen für NÖ
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 29.650 aktien up +7.62% Andritz AG 64.25 aktien up +2.15% BAWAG Group AG 114.70 aktien up +3.15% CA Immobilien Anlagen AG 23.900 aktien equal +0% CPI Europe AG 16.180 aktien down -0.43% DO & CO Aktiengesellschaft 201.00 aktien up +1.01% EVN AG 26.750 aktien up +0.94% Erste Group Bank AG 92.60 aktien up +3.52% Lenzing AG 20.700 aktien down -4.39% OMV AG 47.700 aktien up +0.21% Oesterreichische Post AG 30.100 aktien up +0.17% PORR AG 26.000 aktien up +2.16% Raiffeisen Bank Internat. AG 32.220 aktien up +3.4% SBO AG 28.450 aktien up +0.18% STRABAG SE 66.90 aktien up +2.92% UNIQA Insurance Group AG 12.840 aktien equal +0% VERBUND AG Kat. A 67.20 aktien up +0.15% VIENNA INSURANCE GROUP AG 44.250 aktien up +1.14% Wienerberger AG 25.420 aktien up +1.92% voestalpine AG 32.380 aktien up +0.12%
  1. oe24.at
  2. Business
Millionen-Insolvenz: Schmuckhändler hofft auf erfolgreiche Sanierung
© Getty

"Claire's"-Pleite

Millionen-Insolvenz: Schmuckhändler hofft auf erfolgreiche Sanierung

10.11.25, 15:03
Teilen

Claire’s Austria setzt nach der Insolvenz auf einen Sanierungsplan mit 20 % Quote für Gläubiger. 

Am Montag, 10. November 2025, hat die Sanierungsplantagsatzung im Konkursverfahren der Claire’s Austria GmbH stattgefunden, wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) berichtet.

„Die Mehrheit der anwesenden Gläubiger hat folgendem Sanierungsplanangebot zugestimmt: Die Gläubiger erhalten eine 20-prozentige Sanierungsplanquote“, so der AKV weiter. Eine Barquote von fünf Prozent ist bis 15. Dezember dieses Jahres fällig, weitere fünf Prozent innerhalb von sechs, zwölf und 18 Monaten nach Annahme des Plans.

Claire’s-Insolvenz in Österreich

Bei der Schuldnerin handelt es sich um die österreichische Betriebsgesellschaft der amerikanischen Marke „Claire’s“, die Schmuck und Accessoires vertreibt. Über ihr Vermögen wurde am 12. August 2025 ein Konkursverfahren eröffnet. Im Zuge des Verfahrens kam es zu Filialschließungen und Warenabverkäufen, betroffen waren insgesamt 14 Filialen und 70 Jobs.

Der Mitarbeiterstand wurde mittlerweile auf 47 Personen reduziert.

Eigentümerwechsel und Sanierungsplan

Nach einem Eigentümerwechsel auf Ebene der Schweizer Muttergesellschaft wurde ein Sanierungsplan beantragt. Ziel ist es, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit der Schuldnerin zu steigern und so für die laufenden Quoten aufkommen zu können.

Finanzierung der Barquote

Die erste Barquote wird von der neuen Eigentümerin der Muttergesellschaft finanziert. Insgesamt wurden im Verfahren Insolvenzforderungen in Höhe von rund 1,58 Millionen Euro angemeldet, wovon knapp 850.000 Euro in den Sanierungsplanquoten berücksichtigt werden, so der AKV abschließend.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden