Massiver Sozialbetrug in Tirol aufgeflogen
© Getty

Neuerung

Für DIESE Bürger wird die ORF-Gebühr noch teurer

10.11.25, 13:58
Teilen

Novelle beschlossen. 2028 muss alles auf einmal bezahlt werden. 

Die ORF-Gebühr, bekannt als Haushaltsabgabe, wird ab 2028 teurer für alle, die per Erlagschein zahlen. Der Bundesrat winkte das Gesetz durch.

Alles auf einen Schlag bezahlen oder Sepa-Einzugsermächtigung 

Noch bis Ende 2027 können Haushalte die 183,60 Euro Jahresgebühr in Teilbeträgen überweisen. Danach gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder man zahlt die ganze Summe auf einmal im Jänner, oder man erlaubt dem ORF eine Sepa-Einzugsermächtigung und kann die Gebühr in Raten begleichen. Diese Einzugsermächtigung muss erteilt werden, nach eigenem Gutdünken kann die geringere Rate in Teilbeträgen nicht mehr überwiesen werden.

Für alle, die neu ins ORF-Beitragsservice-System kommen, gilt diese Regel schon jetzt. Die  Sepa-Pflicht hätte 2026 starten sollen, durch die Novelle wurde sie um zwei Jahre verschoben.

