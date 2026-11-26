Traumstart in die Abschiedssaison! Anna Gasser setzte beim Big Air-Heim-Weltcup am Innsbrucker Bergisel gleich ein kräftiges Ausrufezeichen.

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Die Kärntner Doppel-Olympiasiegerin meisterte die Big-Air-Qualifikation am Donnerstag mit Bravour und raste auf den starken vierten Platz. Damit darf die 35-Jährige am Samstag (19 Uhr/live ORF Sport+) um den Sieg im Finale kämpfen. Auch Teamkollegin Hanna Karrer schaffte den Sprung in die Entscheidung der besten zehn. Eine Klasse für sich war allerdings die Japanerin Kokomo Murase, die sich mit einer beeindruckenden Vorstellung den Qualifikationssieg sicherte.

Zunächst lief es für Österreichs Snowboard-Queen noch nicht nach Wunsch. Ihren ersten Sprung brachte Gasser nicht wie erhofft ins Ziel. Doch die Kärntnerin ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen und legte im zweiten Durchgang ordentlich nach: Starke 82 Punkte standen zu Buche. Im dritten Versuch kamen weitere 71 Zähler dazu. Mit insgesamt 153,0 Punkten war der Finaleinzug als Qualifikations-Vierte schließlich sicher.

Murase fliegt allen davon – 183,5 Punkte!

Die große Show lieferte Kokomo Murase. Die japanische Olympiasiegerin von Livigno 2026 zeigte ihre ersten beiden Sprünge sauber und ließ der Konkurrenz damit kaum eine Chance. Mit gewaltigen 183,5 Punkten entschied sie die Qualifikation für sich. Ganze 30,5 Zähler trennten Murase von Gasser. Hinter der Japanerin landeten die Deutsche Annika Morgan mit 174,25 Punkten und die Belgierin Sky Remans mit 163,5 Zählern auf den Plätzen zwei und drei.

Hanna Karrer schaffte mit einem starken letzten Sprung noch den Sprung ins Big-Air-Finale und belegte in der Qualifikation Rang acht. © GEPA pictures

Karrer jubelt – Lakatha scheitert knapp

Neben Gasser darf auch Hanna Karrer am Samstag um den Weltcupsieg mitmischen. Die Steirerin musste um ihr Finalticket zittern, packte im letzten Durchgang aber einen echten Kracher aus. Für ihren Sprung erhielt sie 85 Punkte. Mit insgesamt 141,25 Zählern schob sie sich noch auf Rang acht und damit in die Top Ten.

Weniger Glück hatte Selin Lakatha. Die Österreicherin beendete die Qualifikation auf Platz 13 und verpasste den Einzug ins Finale um 26 Punkte.