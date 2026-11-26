Raul Florucz hat am Donnerstag in der Europa-League ein Wellenbad der Gefühle erlebt.

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Der fünffache ÖFB-Teamstürmer holte beim Heim-2:2 von Union St. Gilloise gegen Lech Posen beim Stand von 0:2 einen Elfmeter heraus, scheiterte dabei aber an Tormann Mateusz Lis (29.). Verspätet gelang dem 25-Jährigen mit einem Linksschuss dann doch noch der Anschlusstreffer (54.). Es war sein zehnter Pflichtspieltreffer im 18. Spiel der Saison, der zweite in der Europa League.

Da Kevin Rodriguez (66.) nach Vorarbeit von Louis Patris, der auch das erste Tor eingeleitet hatte, noch den Ausgleich erzielte, blieben die Belgier auch im fünften Spiel ungeschlagen. Sie halten nach dem zweiten Remis bei elf Zählern und sind weiter auf Kurs in Richtung direkte Qualifikation für das Achtelfinale. Florucz wurde in der 77. Minute ausgetauscht. Für die Polen war ein früher Doppelschlag von Yannick Agnero (15.) und Luis Palma (18.) zu wenig für den ersten Sieg im Bewerb.

Wiegele und Co. besiegten Benfica 4:0

Erfolg Nummer zwei gab es für Viktoria Pilsen. Mit ÖFB-Teamtormann Florian Wiegele wurde Benfica Lissabon überraschend deutlich 4:0 bezwungen. Die Portugiesen verloren mit dem ersten Punkteverlust ihre "weiße Weste". Weiter beim Punktemaximum hält hingegen Bournemouth nach einem 2:1 bei Celta Vigo.

Lange unterbrochen war das Spiel von Besiktas Istanbul im georgischen Batumi gegen den israelischen Verein Hapoel Beer-Sheva wegen schwerer Ausschreitungen auf den Rängen. Nach 26 gespielten Minuten war eine mehr als halbstündige Zwangspause gefolgt. Laut dem türkischen Sender NTV setzte die georgische Polizei Pfefferspray gegen Besiktas-Fans ein. Die sollen "Nieder mit Israel" skandiert haben, auf einem Plakat soll "Freiheit für Palästina" gefordert worden sein.

Svoboda und Co. noch ohne Gegentor

In der Conference League mischt Brighton and Hove Albion nach einem 4:0 gegen Universitatea Craiova und dem dritten Sieg in der vierten Partie weiter ganz vorne mit. Für Abwehrspieler Michael Svoboda und Co. gab es noch keinen Gegentreffer. Niederlage Nummer drei setzte es hingegen für den FC Thun, der mit Stürmer Furkan Dursun bei Ajax Amsterdam 0:4 unterlag.