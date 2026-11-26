Ein höchst ungewöhnlicher Schiedsrichter-Vorfall in der asiatischen AFC Champions League Two sorgt international für heftige Diskussionen.

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Im Gruppenspiel zwischen Al Jazira aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und dem iranischen Vertreter Gol Gohar musste Referee Hanna Hattab zur Halbzeitpause in der Kabine bleiben.

Gelb-Flut und kuriose Fehlentscheidungen vor der Pause

In dem internationalen Bewerbsspiel – dem asiatischen Gegenstück zur europäischen UEFA Europa League – entwickelte sich die Begegnung am Mittwochabend rasch zu einer beispiellosen Farce. Bereits während der Anfangsphase fiel der syrische Schiedsrichter durch eine auffällig unruhige Spielleitung und zahlreiche strittige Pfiffe auf.

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Höhepunkt der Verwirrung war eine Szene in der 32. Spielminute: Nach einem gewöhnlichen Zweikampffoul im Mittelfeld wollte der Unparteiische die erhitzten Gemüter beruhigen, griff danach jedoch unvermittelt in die Tasche und zeigte Al-Jaziras Torhüter Ersin Destanoglu die Gelbe Karte. Das Kuriose dabei: Der türkische Schlussmann befand sich meterweit vom Geschehen entfernt in seinem Strafraum und war an der Mittelfeldaktion überhaupt nicht beteiligt. Erst nach energischen Interventionen und einer längeren Rücksprache mit dem vierten Offiziellen nahm Hattab die Verwarnung gegen den völlig verdutzten Tormann wieder zurück. Bis zum Pausenpfiff verteilte der Referee nicht weniger als sieben Gelbe Karten.

Trainer tobt an der Seitenlinie – Klub droht mit Spielabbruch

Auf den Trainerbänken sorgten die unberechenbaren Entscheidungen für blankes Entsetzen. Gol-Gohars Chefcoach Mehdi Rahmati verlor an der Seitenlinie die Beherrschung. Auf den offiziellen TV-Bildern war deutlich zu sehen und zu hören, wie der Trainer beim vierten Offiziellen lautstark protestierte und rief: "Der Schiedsrichter ist besoffen!"

Die Chronologie der turbulenten ersten 45 Minuten:

32. Minute: Völlig unbeteiligter Al-Jazira-Keeper Ersin Destanoglu sieht nach Mittelfeld-Foul Gelb – Karte wird erst nach Diskussionen annulliert.

Völlig unbeteiligter Al-Jazira-Keeper Ersin Destanoglu sieht nach Mittelfeld-Foul Gelb – Karte wird erst nach Diskussionen annulliert. Erste Halbzeit: Inflationäre Kartenserie mit insgesamt sieben Verwarnungen in 45 Minuten.

Inflationäre Kartenserie mit insgesamt sieben Verwarnungen in 45 Minuten. Proteste an der Seitenlinie: Gol-Gohar-Trainer Mehdi Rahmati wirft dem Unparteiischen im TV-Bild offenen Alkoholkonsum vor.

Gol-Gohar-Trainer Mehdi Rahmati wirft dem Unparteiischen im TV-Bild offenen Alkoholkonsum vor. Ultimatum in der Pause: Die iranische Klubführung droht der Turnierleitung mit einem sofortigen Spielabbruch, falls der Referee weitermacht.

Die iranische Klubführung droht der Turnierleitung mit einem sofortigen Spielabbruch, falls der Referee weitermacht. Seitenwechsel: Der Unparteiische bleibt in der Kabine, der vierte Offizielle Ammar Abu Alou übernimmt die Spielleitung.

Nach dem Schlusspfiff legte Gol-Gohar-Teamdirektor Heydar Afsari nach: "Der Schiedsrichter im Spiel gegen Al Jazira war nicht in einem normalen Zustand. Selbst die Spieler von Al Jazira haben uns das Gleiche gesagt." Angesichts des Zustands habe man die offiziellen Spieldelegierten unmissverständlich gewarnt, dass das Team zur zweiten Hälfte nicht mehr antreten werde, sollte der Unparteiische zurückkehren.

Medizinischer Verdacht: Schwere Unterzuckerung statt Alkohol

Tatsächlich kehrte der syrische Referee zur zweiten Halbzeit nicht mehr auf das Spielfeld zurück. Für ihn sprang der vierte Offizielle Ammar Abu Alou ein und führte das Match zu Ende.

Hinter den Kulissen folgte rasch eine medizinische Entwarnung hinsichtlich des Alkoholvorwurfs. Der omanische Journalist Issa Said berichtete, dass keine Trunkenheit vorlag, sondern ein akuter medizinischer Notfall in Form einer schweren Unterzuckerung für die massiven Aussetzer und Konzentrationsprobleme verantwortlich gewesen sei. Auch eine unmittelbar nach dem Vorfall durchgeführte medizinische Untersuchung habe keinerlei Anzeichen für Alkoholeinfluss festgestellt.

Hanna Hattab selbst kündigte an, vorerst das offizielle Gutachten des syrischen Fußballverbands sowie der internationalen Fußballbehörden abzuwarten. Anschließend wolle er die Hintergründe der Vorkommnisse lückenlos und transparent aufklären.