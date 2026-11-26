Beinahe-Sensation
1:3! Sturm gibt Sieg gegen Ilzer-Truppe spät ab
Nach nur zwei Minuten musste Ex-DFB-Keeper Oliver Baumann erstmals eingreifen, er parierte einen Abschluss von Luca Weinhandl zur Ecke.
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Die Grazer spielten gut mit, waren aber dennoch früh im Glück: Ex-Austrianer Fisnik Asllani fand sich mutterseelenalleine vor Adam Stejskal, brachte den Ball aber irgendwie nicht am Torhüter vorbei (21.).
Im ersten Abschnitt kam das Team von Fabio Ingolitsch dann immer besser hinein, beinahe folgerichtig gab es die Führung. Nach einem Eckball kam es zu einem Gestocher und Oumar Diakité, wie soll es anders sein, stand genau richtig zum 1:0 (43.).
Grazer glänzen mit Intensität
Die TSG blieb aber weiter gefährlich, auch wenn sie mit der Intensität Sturm zu kämpfen hatten.
Doch auch Adam Hlozek traf aus nächster Nähe das Tor nicht (50.). Ebenso Vladimir Coufal, dessen Abschluss mit einer heroischen Balbo-Grätsche vom Tor ferngehalten wurde (64.).
Druck wurde zu groß
Irgendwann wurde der Druck aber zu viel, auch hier war es ein Gestocher im Strafraum. Der Torschütze auf der Gegenseite war Hlozek, der mittig, aber sehr wuchtig einnetzte (72.). Es war erst der zweite Schuss auf den Kasten Sturms.
Nun fanden die Gäste nicht mehr ins Spiel, während Hoffenheim im Flow war. Wie so oft waren sie einen Schritt zu schnell, so konnte Tim Lemperle unbedrängt Bambasé Conté finden, der per Halbvolley das Spiel auf den Kopf stellte (80.).
Vierte Niederlage en suite
Dabei gab es sogar noch die Chance auf den Ausgleich, Jürgen Heil wurde aber von Baumann und Alexander Prass rechtzeitig in die Zange genommen (89.) – Schreie nach einem Elfmeter blieben ungehört.
Stattdessen schlug es auf der anderen Seite erneut ein. Superjoker Max Moerstedt nahm sich mit seinem ersten Kontakt im Spiel den Ball an, mit dem dritten schloss er souverän ins lange Eck ab (90.).
Zwei Punkte sitzt Sturm damit hinter dem so wichtigen 24. Platz und musste obendrein die vierte Pleite am Stück hinnehmen.
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