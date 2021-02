Trotz Corona: Narren zogen durch Ebensee

Corona-Regeln wurden eingehalten - Polizei registrierte keine Verstöße

Offiziell war der traditionelle Fetzenumzug in Oberösterreichs wohl aktivster Faschingsgemeinde Ebensee (Bezirk Gmunden) für Rosenmontag abgesagt. Dennoch ließen es sich einige Narren nicht nehmen und zogen in ihren aus bunten Stoffresten genähten Kostümen, mit Holzmasken und ausladenden Hüten durch die Straßen. Die Polizei hatte ein Auge auf sie, vorerst gab es keinen Grund zum Einschreiten, hieß es in der Presseabteilung des Landespolizeidirektion am frühen Abend.

© APA/REINHARD HÖRMANDINGER

Angemeldete Kundgebung

Bei dem bunten Treiben handelte es sich nicht um eine angemeldete Kundgebung. Vielmehr zogen größere Gruppen auf eigene Faust los, einige hatten auf Rollen montierte hölzerne Elefanten als Abstandshalter dabei. Solange die Privatpersonen im Freien herumgehen und sich an die Covid-19-Regeln halten, sei dagegen nichts einzuwenden, meinte die Polizeisprecherin.