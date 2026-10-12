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Trauer in Hollywood

"Breaking Bad"-Star RJ Mitte mit 34 Jahren gestorben

SR
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© Variety via Getty Images
Der Schauspieler RJ Mitte, bekannt aus der Erfolgsserie "Breaking Bad", ist im Alter von nur 34 Jahren gestorben.
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Neben seiner Rolle als Walter "Flynn" White Jr. setzte er sich für Menschen mit Behinderungen ein und engagierte sich für wohltätige Zwecke.

Bekannt aus "Breaking Bad"

Mitte spielte in der preisgekrönten Serie den Sohn von Walter White und war in insgesamt 56 Episoden zu sehen. Auch in Produktionen wie "The Oak Room", "The Recall" und "The Guardians of Justice" wirkte er mit.

Wie sein Management mitteilte, brachte Mitte eigene Erfahrungen mit Zerebralparese in seine Rolle ein. Dadurch nutzte er seine Bekanntheit auch, um auf das Thema Behinderung aufmerksam zu machen und sich für mehr Inklusion und Repräsentation einzusetzen.

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Einsatz für Menschen mit Behinderungen

Abseits der Schauspielerei engagierte sich Mitte unter anderem als Botschafter für United Cerebral Palsy und Shriners Children’s. Zudem war er Präsident der Mitte Foundation, die gemeinnützige Projekte und Initiativen unterstützte.

Sein Management bat darum, die Privatsphäre seiner Familie und seiner Angehörigen in dieser schweren Zeit zu respektieren.

Erst kürzlich noch im Podcast zu Gast

Erst in der vergangenen Woche war Mitte im "The Joe Vulpis Podcast" zu hören. Dabei sprach er darüber, wie sehr "Breaking Bad" sein Leben verändert hatte, und über die enge Verbindung zu seinen früheren Kollegen – auch Jahre nach dem Ende der Serie.

© FilmMagic

Mitte war mit Kennedy Suarez verlobt. Im vergangenen Jahr hatte er ihr nach mehreren Jahren Beziehung einen Heiratsantrag gemacht.

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