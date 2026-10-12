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Nach Festbesuch

35-Jähriger stürzte auf Baustelle in den Tod

Rettungsfahrzeuge und Einsatzkräfte auf einer Straße.
© Getty Images
Die Grundstücksbesitzer fanden den Toten und alarmierten sofort die Einsatzkräfte. Jedoch vergeblich, für den Niederösterreicher kam jede Hilfe zu spät.
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. Der tragische Unfall ereignete sich am Wochenende im Gemeindegebiet von Lichtenegg (Bezirk Wiener Neustadt). Ein 35-jähriger Einheimischer besuchte am Samstag ein Fest und feierte dort offenbar bis in die frühen Morgenstunden.

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Opfer Stunden später aufgefunden

Der 35-Jährige dürfte laut Polizei das Festgelände am Sonntag zwischen 3 und 5 Uhr zu Fuß in Richtung der schräg gegenüberliegenden Baustelle verlassen haben. "Dort stürzte der Mann samt der zur Absicherung aufgestellten Holzeinfriedung drei Meter tief auf den Betonboden des Gebäudes im Rohbauzustand", so die Polizei in einer Aussendung. Dabei erlitt das Opfer so schwere Verletzungen, dass es an der Unfallstelle verstarb.

Stundenlang blieb das Unglück unbemerkt: Gegen 12 Uhr wurde der Einheimische schließlich von den Grundstücksbesitzern aufgefunden. Der verständigte Notarzt des Rettungshubschraubers Christophorus 3 konnte nur noch den Tod feststellen.

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