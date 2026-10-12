Vereister Steilhang
Erster Skiunfall der Saison: 54-Jährige verletzt
Tirol. Seit Ende September ist die Skisaison am Pitztaler Gletscher in Tirol eröffnet: Dort ereignete sich Sonntagvormittag schon der erste Skiunfall der Saison.
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Pistenrettung versorgte Opfer
Eine 54-jährige Deutsche war kurz nach 9 Uhr gemeinsam mit einem 41-jährigen Schweizer auf Skiern unterwegs. Die beiden Wintersportler fuhren in einen vereisten Steilhang ein. Als sich die Skifahrer nebeneinander auf gleicher Höhe befanden, bewegten sie sich laut Polizei unbeabsichtigt aufeinander zu.
Beide versuchten, einander auszuweichen. Dabei stürzte die 54-Jährige und verletzte sich am Knie. Der Schweizer blieb unverletzt. Die Pistenrettung versorgte die Münchnerin zunächst vor Ort. Anschließend wurde sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Zams gebracht.
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