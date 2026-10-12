Schwer verletzt
Biker wollte Eichhörnchen ausweichen und stürzte
OÖ. Ein 19-jähriger Motorradfahrer ist Sonntagabend bei Waldhausen (Bezirk Perg) wegen eines Eichhörnchens schwer verunglückt. In einer Linkskurve querte das Tier plötzlich die Fahrbahn, der Biker wollte ausweichen, kam rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in den Straßengraben.
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Autofahrerin schlug Alarm
Eine vorbeikommende Autofahrerin bemerkte den Unfall und setzte die Rettungskette in Gang. Der junge Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum Amstetten geflogen, so die Polizei.
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