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Schwer verletzt

Biker wollte Eichhörnchen ausweichen und stürzte

© Getty Images/iStockphoto
Der 19-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass er per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste.
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. Ein 19-jähriger Motorradfahrer ist Sonntagabend bei Waldhausen (Bezirk Perg) wegen eines Eichhörnchens schwer verunglückt. In einer Linkskurve querte das Tier plötzlich die Fahrbahn, der Biker wollte ausweichen, kam rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in den Straßengraben.

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Autofahrerin schlug Alarm

Eine vorbeikommende Autofahrerin bemerkte den Unfall und setzte die Rettungskette in Gang. Der junge Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum Amstetten geflogen, so die Polizei.

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