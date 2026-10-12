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Mensur Suljovic

"Frauen beschweren sich" -   Shitstorm gegen Darts-Star

SR
von
Ein Dartspieler jubelt mit geballten Armen auf einer Bühne vor einer Dartscheibe.
© EPA
Nach Sieg gegen Ex-Europameister leistete sich der Wiener einen eklatanten Fehlwurf.
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Österreichs Darts-Aushängeschild Mensur Suljovic hat beim European-Tour-Event in Basel mit Äußerungen abseits des Boards für Negativschlagzeilen gesorgt. Nach seinem knappen 6:5-Erfolg im Thriller gegen Ex-Europameister Ross Smith erntete der Wiener für ein Interview sogar Pfiffe aus den Rängen.

"Karma wird ihn einholen"

Vorausgegangen war ein geladenes Match, in dem Suljovic das Publikum mehrfach gegen seinen englischen Konkurrenten aufstachelte. Smith zeigte sich im Anschluss verärgert und sparte nicht mit Kritik an Suljovics Verhalten: "Wenn er ein absoluter Idiot sein will, ist das seine Sache. Karma wird ihn einholen", schrieb Smith auf X.

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"Was beschwert sich der Kerl?"

Auf die Vorwürfe reagierte der Österreicher wenig später mit einer fragwürdigen Spitze: "Was beschwert sich der Kerl?! Der soll sein Spiel spielen, ansonsten kann er direkt nach Hause gehen. Frauen beschweren sich, sorry. Das tut man nicht, wenn man verliert", holte Suljovic zum Gegenschlag aus und zog damit prompt den Unmut vieler Fans auf sich und löste zudem einen Shitstorm im Netz aus.

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