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Kindergarten-Boom

Ybbsitz: Neuer Kindergarten, neue NÖ-Rekorde

Rudolf Preyer
von
Niederösterreich ist Kinderbetreuungs-Meister: In Ybbsitz wurde gestern der erweiterte Kindergarten eröffnet.
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Neuer Kindergarten fertig! Der Um- und Zubau wurde gestern feierlich eröffnet. Das Land fördert das Projekt mit rund 500.000 Euro. "Wir schaffen die bestmöglichen Bedingungen für unsere Kinder und unterstützen Eltern bei Familie und Beruf", so Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP).

Niederösterreich liegt bei den Besuchsquoten der Zwei- bis Vierjährigen bundesweit auf Platz 1. In 1.684 Kindertagesheimen werden 74.920 Kinder betreut.

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Bei den Zweijährigen beträgt die Besuchsquote 84,5 Prozent, ein Plus von 2,4 Punkten. Von 174 neuen Kindergartengruppen in Österreich entstehen 88 in Niederösterreich, also mehr als die Hälfte. "Vormittags gratis, nachmittags leistbar, nahe am Wohnort", so Teschl-Hofmeister.

Bis Ende 2027 investieren Land und Gemeinden zusätzlich 750 Millionen Euro, davon 400 Millionen vom Land. 96,8 Prozent der Kindergärten haben mindestens 47 Wochen pro Jahr geöffnet.

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