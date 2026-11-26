Italienischer Charme und US-Abenteuerlust mitten im Weihnachtstrubel.

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Weihnachtsshopping kann manchmal ganz schön anstrengend sein – außer, man legt zwischendurch einen Boxenstopp bei MVC Motors in der Westfield Shopping City Süd (SCS) in der Water Plaza ein. Noch bis 30. November präsentiert das Autohaus dort die neuesten Highlights von Alfa Romeo, Jeep und Fiat inklusive unschlagbarer Super-Promotion-Angebote.

Ein schöner Gewinn unterm Christbaum. © Philipp Lipiarski

Und weil das Christkind dieses Jahr offensichtlich einen Führerschein hat, wartet ein besonderes Highlight auf alle Besucher:innen: Beim großen Gewinnspiel gibt es einen brandneuen Fiat Topolino zu gewinnen!

Groß und Klein sind begeistert. © Philipp Lipiarski

Der kompakte Elektro-Flitzer passt zwar nicht ganz in den Geschenksack, macht sich aber garantiert hervorragend unter dem Christbaum – und in jeder noch so engen Parklücke.

Mitmachen - und gewinnen! © Philipp Lipiarski

Jetzt heißt es also: Auf in die SCS - zu MVC Motors.