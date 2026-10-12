Hütten-Paukenschlag in 2.740 Metern Höhe! Pächterin wirft das Handtuch

Auf der traditionsreichen Seethalerhütte in 2.740 Metern Seehöhe steht der nächste Wechsel an. Hüttenwirtin Marie-Luise Ester hat bekannt gegeben, die Schutzhütte nach der aktuellen Wintersaison im März 2027 zu verlassen.

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Rund 200 Höhenmeter unterhalb des markanten Dachstein-Gipfels schien im Mai dieses Jahres endlich wieder Kontinuität einzukehren. Damals stieg symbolisch weißer Rauch auf: Marie-Luise Ester übernahm die Verantwortung für das hochalpine Haus der Alpenvereinssektion Austria. Zuvor war das Schutzhaus interimistisch von Christoph Mitterer, dem Wirt der nahegelegenen Simonyhütte, bewirtschaftet worden. Ester kannte die Gegebenheiten im Gebirge bereits bestens, da sie vor ihrem Wechsel mehrere Saisonen lang tatkräftig auf der Simonyhütte mitgearbeitet hatte.

Mit dem Schritt auf die Seethalerhütte erfüllte sich die engagierte Alpinistin den langgehegten Traum einer eigenen Hütte. Doch dieser Abschnitt findet nun ein unerwartet rasches Ende. Ab der kommenden Sommersaison wird sie den Betrieb nicht mehr weiterführen. Ester selbst betont jedoch, dass sie bis zum letzten Tag vollen Einsatz bringen werde: "Ich bin weiterhin mit vollem Elan und voller Freude heroben. Aber ich habe mich entschieden, die Hütte ab der Sommersaison nicht mehr zu führen."

Herausfordernde Logistik durch Gletscherschwund

Die Seethalerhütte gehört dem Alpenverein Austria, der traditionsreichen Gründungssektion des Österreichischen Alpenvereins, und gilt als echte Ganzjahreshütte. Der Betrieb orientiert sich dabei eng an den offiziellen Fahrzeiten der Dachstein-Gletscherbahn:

Sommer- und Herbstbetrieb: Durchgehend geöffnet von Anfang Mai bis Anfang November.

Durchgehend geöffnet von Anfang Mai bis Anfang November. Winter-Hauptsaison: Durchgehende Bewirtschaftung von Ende Dezember bis Mitte Jänner.

Durchgehende Bewirtschaftung von Ende Dezember bis Mitte Jänner. Spätwinter: Betrieb von Mitte Jänner bis Ende März, jeweils mit einem Ruhetag pro Woche.

Das Wirtschaften in dieser extremen Höhe ist in den vergangenen Jahren allerdings drastisch komplizierter geworden. Der massive Rückgang des Gletschers setzt den Verantwortlichen vor Ort spürbar zu. Die Versorgung mit Lebensmitteln, die lebensnotwendige Bereitstellung von Trinkwasser und auch der regelmäßige Abtransport von Müll und Abwasser stellen das Team vor immense logistische Hürden, die tagtäglich gemeistert werden müssen.

Modernes Schmuckstück sucht neue Führung

Dabei bietet die Hütte eine bauliche Infrastruktur auf modernstem Niveau. Das Haus wurde im Winter 2019 nach einem umfassenden Neubau feierlich wiedereröffnet. Knapp 2,5 Millionen Euro wurden damals in das Bauprojekt investiert, seither gilt die Seethalerhütte im gesamten Alpenraum als architektonisches Schmuckstück und Vorzeigeobjekt für modernes Bauen im Hochgebirge.

Trotz der modernen Ausstattung erlebte die Hütte zuletzt unruhige Zeiten. Nach der Ära von Langzeit-Hüttenwirt Wilfried Schrempf, der das Schutzhaus stolze 23 Jahre lang erfolgreich geführt hatte, kam es binnen kürzester Zeit zu mehreren Pächterwechseln. Die Alpenvereinssektion Austria hat die Seethalerhütte ab dem Frühjahr 2027 nun offiziell wieder zur Verpachtung ausgeschrieben. Interessenten können ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen direkt per E-Mail an huetten@alpenverein-austria.at übermitteln.