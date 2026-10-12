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98 Strafverfahren

70.000 € Verwaltungsstrafe: 25-Jähriger festgenommen

© Getty Images
Die Wiener Polizei konnte einen 25-Jährigen wegen unbezahlter Verwaltungsstrafen festnehmen.
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Wien. Wegen unbezahlter Verwaltungsstrafen in Höhe von insgesamt 70.000 Euro ist am Sonntagnachmittag ein 25-Jähriger in Wien-Favoriten festgenommen worden. Gegen den österreichischen Staatsbürger lagen nach Polizeiangaben insgesamt 98 Verwaltungsstrafverfahren vor. Die Delikte erstrecken sich über einen längeren Zeitraum und reichen vom Lenken eines Fahrzeugs unter Drogeneinfluss bis hin zu zahlreichen Parkverstößen.

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Im 10. Bezirk gefasst

Der 25-Jährige soll in Penzing lediglich zum Schein seinen Wohnsitz gemeldet haben. Festgenommen wurde er in einer Wohnung in Favoriten. Deshalb fasste der Mann gleich seine nächste Anzeige aus: Verstoß gegen das Meldegesetz.

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